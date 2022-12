Les vitesses de l'internet Starlink continuent de baisser alors que de plus en plus de personnes utilisent le service

Starlink est également plus lent au Canada

L'approbation du nouveau satellite de Starlink

La FCC a résumé comme suit les conditions relatives aux 7 500 satellites nouvellement approuvés :

SpaceX a obtenu, il ya quelques jours, l'autorisation de lancer 7 500 satellites supplémentaires, donnant ainsi le coup d'envoi d'un déploiement de deuxième génération qui fournira au réseau à large bande une plus grande capacité à long terme. SpaceX a demandé l'autorisation de lancer 29 988 autres satellites en orbite terrestre basse, et la Federal Communications Commission a partiellement accédé à cette demande dans une ordonnance d'autorisation publiée jeudi. « Plus précisément, nous accordons à SpaceX l'autorité de construire, déployer et exploiter jusqu'à 7 500 satellites fonctionnant à des altitudes de 525, 530 et 535 km et à des inclinaisons de 53, 43 et 33 degrés, respectivement, en utilisant des fréquences dans les bandes Ku et Ka », a déclaré la FCC.La FCC a reporté l'action sur le reste des satellites demandés. « Pour répondre aux préoccupations concernant les débris orbitaux et la sécurité spatiale, nous limitons cette subvention à 7 500 satellites seulement, fonctionnant à certaines altitudes », a déclaré la FCC. Mais l'approbation de 7 500 satellites « permettra à SpaceX de commencer le déploiement de Gen2 Starlink, qui apportera la prochaine génération de large bande par satellite aux Américains dans tout le pays, y compris ceux qui vivent et travaillent dans des zones traditionnellement non desservies ou mal desservies par les systèmes terrestres », a déclaré la FCC.L'autorisation partielle est intervenue alors que les tests de vitesse d'Ookla, un service Web qui fournit une analyse de la performance d'un accès à Internet, ont montré que les vitesses de Starlink ont de nouveau chuté au troisième trimestre 2022. La vitesse de téléchargement médiane du service aux États-Unis est environ la moitié de ce qu'elle était à la fin de 2021. La vitesse de téléchargement médiane de Starlink aux États-Unis était de 105 Mbps au quatrième trimestre 2021. Elle est tombée à 90,6 Mbps au premier trimestre 2022, à 62,5 Mbps au deuxième trimestre 2022 et à 53 Mbps dans le rapport du troisième trimestre 2022 publié mercredi de cette semaine. La vitesse de téléchargement médiane de Starlink aux États-Unis a chuté de 12 Mbps à 7,2 Mbps entre le quatrième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022. La latence médiane est passée de 40 ms à 67 ms dans le même laps de temps.Au Canada, les vitesses médianes de téléchargement de Starlink au troisième trimestre 2022 étaient de 65,8 Mbps, les vitesses de chargement de 9,2 Mbps et la latence de 77 ms. Ces chiffres sont tous en baisse depuis le quatrième trimestre 2021, lorsque les utilisateurs canadiens de Starlink ont obtenu des vitesses de téléchargement médianes de 106,6 Mbps, des vitesses de chargement de 12,8 Mbps et une latence de 55 ms. « Au cours de l'année dernière, alors que nous avons vu de plus en plus d'utilisateurs affluer pour s'inscrire à Starlink (atteignant 400 000 utilisateurs dans le monde entier au cours du T2 2022), les vitesses ont commencé à diminuer », indique le dernier rapport d'Ookla. Mais Starlink peut encore être « un service qui change la vie des consommateurs où la connectivité est inadéquate ou inexistante ».Avec les performances actuelles de Starlink, les plus gros problèmes concerneraient les utilisateurs de jeux en ligne multijoueurs, car la latence de Starlink « reste loin derrière les connexions fixes à large bande à faible latence », indique le rapport. Le ralentissement des vitesses de Starlink est effectif depuis septembre. À ce moment, Ookla avait déclaré que « les vitesses de Starlink ont diminué dans tous les pays que nous avons étudiés au cours de l'année écoulée, car de plus en plus d'utilisateurs s'inscrivent au service ». Les tests de vitesse initiés par les utilisateurs d'Ookla montrent un nombre croissant d'utilisateurs de Starlink à travers les États-Unis. Il y a un an, Starlink comptait au moins 10 utilisateurs uniques dans 776 comtés américains. Aujourd'hui, ce nombre est passé à au moins 10 utilisateurs dans 2 399 comtés, soit environ 75 % des comtés américains.Starlink dispose de plus de 3 200 satellites en orbite. Le fournisseur d'accès à Internet a obtenu l'autorisation de la FCC de déployer près de 12 000 satellites en 2018 et a depuis obtenu des approbations pour utiliser des altitudes plus basses que celles initialement prévues.Dans son approbation partielle de la nouvelle demande de SpaceX, la FCC a déclaré qu'elle s'était attaquée à « un certain nombre de questions importantes » soulevées par les parties intéressées. Il s'agit notamment de « l'atténuation des débris orbitaux et de la sécurité spatiale, de la protection des systèmes autorisés dans les cycles de traitement antérieurs du FSS (fixed-satellite service : service fixe par satellite) NGSO (non-geostationary orbit : orbite non géostationnaire) et du partage d'informations avec d'autres opérateurs, du respect des limites de puissance surfacique équivalente (EPFD : equivalent power-flux density) et d'autres questions impliquant la protection des stations spatiales en orbite géostationnaire ( geostationary satellite orbit : GSO) contre les interférences nuisibles, la protection des missions scientifiques utilisant le spectre électromagnétique, ainsi que diverses préoccupations que les parties considèrent comme environnementales, telles que les effets atmosphériques potentiels des lancements et des retours de satellites et les effets potentiels sur l'astronomie et l'observation du ciel nocturne ».La FCC a déclaré avoir imposé des conditions pour « protéger les autres opérateurs satellitaires et terrestres contre les interférences nuisibles et maintenir un environnement spatial sûr, en favorisant la concurrence et en protégeant le spectre et les ressources orbitales pour une utilisation future ». Les approbations de SpaceX en 2018 comprenaient plus de 7 000 satellites utilisant des fréquences de la bande V qui vont de 37,5 GHz à 52,4 GHz. Cela contrastait avec les autres satellites approuvés de SpaceX utilisant des fréquences en bande Ku et en bande Ka de 10,7 GHz à 30 GHz.La FCC a déclaré que l'approbation d'hier n'augmentait pas techniquement le nombre total de satellites approuvés, car SpaceX réorganise ses plans antérieurs en bande V : « SpaceX s'est engagé à demander la modification de sa licence précédemment accordée pour les opérations dans la bande V afin d'incorporer ces opérations dans la bande V à son système Starlink Gen2, plutôt que d'exploiter un système séparé dans la bande V. Cela signifie que notre action aujourd'hui n'augmente pas le nombre total de satellites que SpaceX est autorisé à déployer, et en fait le réduit légèrement, par rapport au nombre total de satellites que SpaceX aurait potentiellement déployé autrement ».« Nous adoptons également des exigences qui obligent SpaceX à rendre compte des mesures d'atténuation prises pour éviter les collisions dans l'espace, à coordonner et à collaborer avec la NASA pour assurer la disponibilité continue des fenêtres de lancement et sur d'autres questions, et à interrompre le déploiement de nouveaux satellites si les défaillances des satellites dépassent un certain seuil.Pour répondre aux questions liées aux droits d'utilisation du spectre, aux problèmes d'interférence et à la concurrence en orbite terrestre basse, nous conditionnons l'action d'aujourd'hui à la coordination de SpaceX avec les systèmes FSS NGSO autorisés lors de certains cycles de traitement antérieurs ; à la communication d'un rapport indiquant si la conclusion de l'Union internationale des télécommunications sur la conformité aux limites de l'EPFD tient compte de toutes les notifications pertinentes de l''Union internationale des télécommunications pour son système Gen2 Starlink combiné ; et, pour les opérations dans certaines bandes de fréquences, à l'utilisation simultanée de pas plus d'un faisceau de satellite de n'importe lequel de ses satellites Gen2 Starlink autorisés sur la même fréquence dans la même zone ou dans des zones qui se chevauchent.Enfin, pour répondre aux préoccupations concernant la protection des missions scientifiques, nous adoptons des conditions et des exigences en matière de rapports qui contribueront à limiter tout impact sur l'astronomie, notamment en limitant les opérations de SpaceX à moins de 580 km, en exigeant que SpaceX continue à coordonner et à collaborer avec la NASA pour minimiser les impacts sur les missions scientifiques de la NASA, en exigeant que SpaceX se coordonne avec la National Science Foundation et en exigeant que SpaceX se coordonne avec des observatoires spécifiques pour protéger les opérations de radioastronomie ».