Depuis qu'ils ont commencé à arriver en Ukraine au printemps dernier, les terminaux Starlink ont été une source de communication vitale pour l'armée ukrainienne, lui permettant de combattre et de rester connectée alors que les réseaux de téléphonie cellulaire et d'Internet ont été détruits dans sa guerre contre la Russie. Environ 20 000 unités de satellite Starlink auraient été données à l'Ukraine jusqu'à présent. Musk a tweeté que "l'opération a coûté 80 millions de dollars à SpaceX et dépassera les 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année". Mais aussi vitales qu'elles soient, ces contributions "charitables" pourraient bientôt prendre fin.SpaceX aurait averti le Pentagone qu'il pourrait cesser de financer le service en Ukraine si l'armée américaine ne verse pas des dizaines de millions de dollars par mois. Le mois dernier, la société de fusées de Musk aurait envoyé une lettre au Pentagone pour lui dire qu'il ne pouvait plus continuer à financer le service Starlink comme il l'a fait. La lettre demandait également que le Pentagone prenne en charge le financement de l'utilisation de Starlink par le gouvernement et l'armée ukrainiens, ce qui, selon SpaceX, coûterait plus de 120 millions de dollars pour le reste de l'année et pourrait coûter près de 400 millions de dollars pour les 12 prochains mois.« Nous ne sommes pas en mesure de faire de nouveaux dons de terminaux à l'Ukraine ni de financer les terminaux existants pour une période indéfinie », aurait écrit le directeur des ventes gouvernementales de SpaceX au Pentagone dans la lettre de septembre. Parmi des documents de SpaceX, envoyés au Pentagone et consultés par CNN, figurerait une demande directe non rapportée jusqu'à présent adressée à Musk en juillet par le général commandant l'armée ukrainienne, le général Valerii Zaluzhniy, pour près de 8 000 terminaux Starlink supplémentaires. SpaceX semble n'avoir pas donné une suite favorable à cette demande de l'Ukraine.Le commentaire de Musk sur la question du soutien au service Internet Starlink en Ukraine intervient quelques jours après qu'il a mis en colère les Ukrainiens avec une proposition pour mettre fin à la guerre contre Russie dans leur pays qui incluait la cession de certains territoires. « SpaceX ne demande pas à récupérer les dépenses passées, mais ne peut pas non plus financer le système existant indéfiniment *et* envoyer plusieurs milliers de terminaux supplémentaires qui ont une consommation de données jusqu'à 100x supérieure à celle des ménages typiques. C'est déraisonnable », a déclaré Musk sur Twitter en guise de justificatif.Musk a déclaré qu'en demandant au Pentagone de payer la facture de Starlink en Ukraine, il suivait les conseils d'un diplomate ukrainien qui a répondu au plan de paix qu'il a proposé au début du mois par des propos injurieux. L'ambassadeur sortant de l'Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, a répondu sur Twitter plus au plan de paix de Musk pour mettre fin au conflit entre Ukraine et la Russie en ces termes : « "Allez vous faire foutre" est ma réponse très diplomatique à vous @elonmusk ». Interrogé sur les raisons qui ont motivé l'envoi de la lettre au Pentagone, Musk a répondu : « nous ne faisons que suivre sa recommandation ».Mais la lettre a été envoyée au Pentagone avant cet échange. Musk proposait que l'Ukraine cède définitivement la Crimée à la Russie, que de nouveaux référendums soient organisés sous l'égide de l'ONU pour déterminer le sort du territoire contrôlé par la Russie et que l'Ukraine accepte la neutralité. Mais l'Ukraine affirme qu'elle n'acceptera jamais de céder des terres prises par la force, et que des référendums légaux ne peuvent être organisés dans un territoire occupé où de nombreuses personnes ont été tuées ou chassées. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy fait partie de ceux qui ont critiqué la proposition de Musk.Ces lettres font suite à des rapports récents faisant état de pannes étendues de Starlink, alors que les troupes ukrainiennes tentent de reprendre le terrain occupé par la Russie dans l'est et le sud du pays. Des sources au fait de ces pannes ont déclaré qu'elles avaient soudainement affecté l'ensemble de la ligne de front telle qu'elle se présentait le 30 septembre. « Cela a affecté tous les efforts des Ukrainiens pour repousser ce front. Starlink est le principal moyen de communication des unités sur le champ de bataille », a déclaré une personne familière avec les pannes qui a parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de sujets sensibles.Plus de sept mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est difficile de surestimer l'impact que Starlink a eu en Ukraine. Le gouvernement ukrainien, les troupes ukrainiennes ainsi que les ONG et les civils se sont appuyés sur le service Internet de SpaceX. Starlink n'est pas seulement utilisé pour les communications vocales et électroniques, mais aussi pour aider à faire voler des drones et renvoyer des vidéos pour corriger les tirs d'artillerie. Selon une source proche du dossier, Musk peut couper à tout moment l'accès à Internet des terminaux Starlink se trouvant en Ukraine. Cela pourrait changer fondamentalement la tournure du conflit.« L'Ukraine sait que son gouvernement actuel et ses efforts en temps de guerre sont totalement dépendants de Starlink. La décision de maintenir Starlink en activité ou non repose entièrement entre les mains d'un seul homme. Il s'agit d'Elon Musk. Il n'a pas été élu et personne n'a décidé de lui donner ce pouvoir. Mais il l'a grâce à la technologie et à l'entreprise qu'il a construites », a déclaré la personne au fait des discussions. Mardi, Musk a démenti une information selon laquelle il aurait parlé directement à Poutine au sujet de l'Ukraine. Jeudi, un ministre ukrainien a tweeté que Starlink est un atout essentiel à l'infrastructure de l'Ukraine.Musk a répondu : « vous êtes le bienvenu. Heureux de soutenir l'Ukraine». Néanmoins, il faut noter que même si Musk a été largement acclamé et remercié d'avoir répondu aux demandes de service Starlink vers l'Ukraine juste au moment où la guerre commençait, la lettre de SpaceX au Pentagone indique que la grande majorité des 20 000 terminaux ont reçu un financement total ou partiel de sources extérieures, notamment du gouvernement américain, du Royaume-Uni et de la Pologne. Les médias américains ont rapporté que la décision de SpaceX de demander à l'armée américaine de payer la facture a irrité les hauts gradés du Pentagone.Un haut fonctionnaire du ministère américain de la Défense aurait déclaré que SpaceX avait "le culot de passer pour un héros" alors que d'autres ont payé autant et qu'il leur présente maintenant une facture de plusieurs dizaines de millions par mois. Selon les chiffres communiqués par SpaceX au Pentagone, environ 85 % des 20 000 terminaux en Ukraine ont été payés - ou partiellement payés - par des pays comme les États-Unis et la Pologne ou d'autres entités. Ces entités auraient également payé environ 30 % de la connectivité Internet, qui, selon SpaceX, coûte 4 500 dollars par mois et par unité pour le service le plus avancé.Au cours du week-end, Musk a tweeté qu'il y avait environ 25 000 terminaux en Ukraine. Selon les documents, les terminaux eux-mêmes coûtent 1500 et 2500 dollars pour les deux modèles envoyés en Ukraine, alors que les modèles grand public proposés sur le site web de Starlink sont bien moins chers et que le service en Ukraine ne coûte que 60 dollars par mois. En gros, SpaceX voudrait que le Pentagone commence à payer 1,3 % du tarif de service. « On pourrait dire qu'il essaie d'obtenir de l'argent du gouvernement ou qu'il essaie simplement de dire : "je ne veux plus faire partie de tout cela" », a déclaré une source connaissant le dossier.« Compte tenu des récentes pannes et de la réputation d'imprévisibilité de Musk, les sentiments sont très forts du côté ukrainien », a déclaré cette personne. Musk est le principal actionnaire de la société privée SpaceX. En mai, SpaceX a révélé que sa valorisation avait atteint 127 milliards de dollars et qu'elle avait levé 2 milliards de dollars cette année.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la demande de SpaceX au Pentagone ?SpaceX est-il en droit de faire une telle demande aux autorités américaines ?Selon vous, Musk pourrait-il couper le service Starlink aux Ukrainiens si sa demande n'aboutissait pas ?Quels impacts cela pourrait avoir sur les efforts ukrainiens de reconquête ? L'Ukraine serait-elle toujours en mesure de se défendre ?