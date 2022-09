L'Association européenne des opérateurs de réseaux de télécommunications (ETNO) a une nouvelle fois demandé aux grandes entreprises technologiques - et notamment aux diffuseurs de contenus vidéos - de payer leur part de l'infrastructure Internet. Dans une annonce publiée le 29 novembre de l’année dernière, les PDG de 13 grandes sociétés de télécommunications européennes, dont Orange pour la France, avait déjà appelé les géants de la technologie y compris Netflix et d'autres grandes sociétés américaines à supporter une partie des coûts de mise à niveau des réseaux des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) en Europe.« Nous, les PDG des principales entreprises de télécommunications européennes, appelons les décideurs politiques de l'UE à aligner étroitement les ambitions numériques de l'Europe sur un écosystème politique et réglementaire favorable. Le rôle mondial de l'Europe ne peut se limiter à l'achat et à la réglementation des technologies construites par d'autres : nous avons maintenant besoin d'une action concrète et immédiate pour saisir l'opportunité et alimenter davantage l'innovation technologique inclusive », ont déclaré les CEO des sociétés de télécommunications européennes, membre de l’association des opérateurs de télécommunication européenne.Dans une déclaration signée lundi par 16 patrons de telco de tout le continent, l'ETNO appelle la Commission européenne à adopter des politiques qui donnent la priorité à la durabilité de la planète et à l'industrie des télécommunications. « En tant que responsables des entreprises européennes de télécommunications, notre objectif est de donner aux communautés les moyens d'agir grâce à l'accès à des infrastructures et des services numériques inclusifs, tout en permettant une réduction spectaculaire des émissions de carbone.« Nous vous écrivons aujourd'hui avec un sentiment d'urgence, alors que la Commission européenne examine les priorités pour la dernière, et importante, partie de son mandat de cinq ans. À l'ère des défis socio-économiques et géopolitiques, une collaboration convergente et opportune entre les acteurs publics et privés est essentielle, en particulier sur les questions numériques cruciales : seule, aucune entreprise, ONG ou institution ne peut offrir des solutions efficaces aux problèmes complexes d'aujourd'hui.La durabilité comme fil conducteur et notre rôle en matière d'énergie dans une période aussi turbulente et incertaine, la durabilité offre un cadre de référence pour nos décisions commerciales.« Nos entreprises s'efforcent de réduire considérablement leurs propres émissions, et la majeure partie du secteur s'est déjà engagée à atteindre les objectifs de l'UE avant l'heure. Alors que l'Europe s'efforce de s'attaquer à des problèmes extraordinaires, nous pensons que les réseaux et services numériques offrent également des solutions concrètes pour le reste de nos sociétés et de nos économies. Le numérique est un outil essentiel pour tirer le meilleur parti des ressources rares dont nous dépendons. »Le document signé par les PDG de Swisscom, Telekom Austria Group, United Group, Bouygues Telecom, Proximus Group, Telenor Group, Fastweb, Altice Portugal, Orange Group, Deutsche Telekom, BT Group, Telia, TIM Group, Telefónica, Vodafone Group et le président de l'opérateur néerlandais KPN affirme que les deux objectifs de durabilité sont liés car une meilleure infrastructure numérique réduira la pression sur les ressources physiques.Les PDG estiment qu'on leur demande de faire tout le travail pour financer et construire cette infrastructure, et avec les constructions de la 5G en cours et les métaverses à venir, ils affirment qu'il est injuste qu'on leur demande d'en assumer seuls le coût. « Nous pensons que les plus grands générateurs de trafic devraient apporter une contribution équitable aux coûts importants qu'ils imposent actuellement aux réseaux européens », indique le document.« En outre, une contribution équitable enverrait un signal financier clair aux streamers en ce qui concerne la croissance des données associée à leur utilisation des ressources limitées du réseau », indique le document. Les PDG suggèrent également que faire payer les streamers pourrait « profiter aux entreprises technologiques, qui dépendent le plus des mises à niveau massives des réseaux, alors que nous entrons dans une ère de métavers ouverts et connectés ».« Notre secteur investit massivement pour mettre de nouveaux réseaux numériques à la disposition de tous les Européens : l'investissement total dans les télécommunications atteint désormais 52,5 milliards d'euros par an en Europe, soit le plus élevé depuis six ans », avaient déclaré les chefs d’entreprises de l’Europe. « Nous prenons des mesures décisives en matière de changement climatique en anticipant nos propres objectifs de neutralité climatique, mais aussi en facilitant l'adoption massive des TIC : cela peut permettre de réduire jusqu'à 15 % les émissions de CO2 dans l'ensemble de l'économie », ont-ils ajouté.Pour les dirigeants des sociétés de télécommunications européennes, il faut mettre fin aux prix élevés du spectre et aux ventes aux enchères qui forcent artificiellement des entrants non viables sur le marché. Les idées récentes visant à modifier une proposition de la Commission européenne en étendant la réglementation des prix de détail aux appels internationaux un marché concurrentiel où de nombreuses alternatives gratuites existent seraient en contradiction avec les objectifs de la Décennie numérique : « nous estimons qu'elles retireraient de force au secteur plus de 2 milliards d'euros de revenus sur une période de 4 ans, ce qui équivaut à 2,5 % de la capacité d'investissement annuelle du secteur dans les infrastructures mobiles », précisent les chefs d’entreprise.Les commentaires de Matt Brittin, président de EMEA business & operations chez Google, interviennent alors que la Commission européenne a déclaré qu'elle demanderait l'avis des secteurs des télécommunications et de la technologie sur la question dans les mois à venir avant de faire toute proposition législative. L'idée, lancée il y a plus de dix ans, pourrait perturber la neutralité du réseau ou l'accès ouvert à l'internet en Europe, a déclaré Brittin. L'introduction d'un principe d’ « expéditeur-payeur » n'est pas une idée nouvelle et bouleverserait de nombreux principes de l'internet ouvert, a-t-il déclaré.Source : Etno Pourquoi les opérateurs télécoms sont terrifiés par la Big Tech ?Partagez-vous l'idée selon laquelle « Les Big Tech devraient payer les FAI pour moderniser leurs réseaux » ?Quelle appréciation faites-vous de la volonté des entreprises Big Tech à développer leurs propres systèmes de communication ?Selon vous, les PDG des entreprises de télécommunications européennes ont-ils des raisons de craindre les Big Tech ?