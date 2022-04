La société de fusées d'Elon Musk a précédemment déclaré qu'elle n'avait pas reçu d'argent pour ses livraisons Starlink, et a présenté l'ensemble de l'effort comme une action de bienfaisance. Cependant, la société a fait don de milliers de terminaux en plus de ceux financés par les contribuables.", a déclaré Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, lors d'un événement organisé le mois dernier sur CNBC : "."Mais des documents vus par le Washington Post montrent que l'USAID a acheté environ 1 500 terminaux Starlink à 1 500 dollars pièce, et a dépensé 800 000 dollars pour le transport, soit un total de plus de 3 millions de dollars de fonds publics. Elle a ensuite acheté 175 autres unités.L'USAID a également payé l'expédition de près de 3 700 terminaux, qui ont probablement été donnés par SpaceX. Le gouvernement français a également couvert les frais de livraison de 200 kits Starlink, tandis que la Pologne aurait participé à certaines livraisons.Rebecca Chalif, porte-parole de l'USAID, a déclaré au Post que "Les terminaux sont livrés avec trois mois de données et ont été utilisés par certains Ukrainiens pour rester en ligne au milieu de l'invasion non provoquée de la Russie. D'importantes parties des réseaux de communication ukrainiens ont été perturbées par des attaques physiques et informatiques contre les infrastructures de télécommunications.Sources : CNBC, Washington PostQu'en pensez-vous ?