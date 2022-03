Envoyé par Jules34 Envoyé par

Alors j'ai un avis un peu spécial. Comme je sens qu'il intéresse tout le monde je le laisse ici:



Les Russes et les Chinois c'est sûrement pas des cools, faut pas broncher trop fort dans ces pays la c'est clair. C'est pas la panacée des droits de l'homme.



Mais est ce que chez nous c'est si mieux que ça ? On est très clairement libre d'être con chez nous. Mais quand on aime le service public, la justice qui fonctionne, la démocratie efficace et le sentiment d'être dans un pays souverains... On s'y retrouve plus. La moindre réflexion censée est balayée par le flot de connerie qu'on nous balance à la gueule tout les jours dans un contexte de destruction du service public, de privatisation grossière et inefficace avec des élus que je considère plus comme des corsaires à la solde des américains pour désosser ce qui reste des belles démocraties sociales européennes.



Que les Russes et les Chinois veulent se déconnecter de l'internet américains je le comprends parfaitement. On coupe le mal à la racine, ces gros **** de méricains auront pas leurs données, les adolescents chinois et russes ne deviendront pas des gros abrutis occidentaux au cheveux violet ouin ouin (ils trouveront bien une autre connerie à faire cela dit).



L'internet mondial c'est celui des GAFAM en majeure partie, donc américains. A bien y réfléchir de toute façon plus on sanctionne et exclut ces pays la plus ils vont vivre sans nous regarder et par conséquent... s'émanciperont de la manière de voir atlantéiste et capitaliste et même si ces pays sont autoritaire je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est pour le mieux. Car il faut sortir de cette manière de vivre mortifère des réseaux sociaux, du tout tout de suite, des jeunes youtubeurs millionnaires parcequ'ils vendent des merdes à des gens sans futur dans un pays qui les considèrent comme des produits eux même. Et de couper court à l'espionnage industriel et politique massif auxquels se livre les américains sur tout ce qui possède une ip dans le monde. Alors la Russie et la Chine envisage aussi les gens commes des moyens certainement, mais je suis incapable de l'expliquer clairement mais moi si je pouvais plus me couper de "l'european way of life" je le ferais sans hésiter.



Un vrai pays souverain devrait faire ce que fait la Russie pour tout les domaines publics et sensibles. On devrait bien se garder de donner des leçons sur la relocalisation de leurs serveurs quand l'intégralité des mails des fonctionnaires de France et des OS installés sur leurs ordinateurs sont estampillés oncle Sam et qu'on pense naïvement qu'ils ne le mettent pas à profit.