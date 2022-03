Dans un récent communiqué, Roskomnadzor, le régulateur des communications du pays, explique que la décision a été prise de bloquer l'accès au réseau Facebook après au moins 26 cas de discrimination contre les médias et les ressources d'information russes depuis octobre 2020. L'agence souligne la restriction récente par Facebook des sources RT et Sputnik, liées au Kremlin, dans l'ensemble de l'UE.En réponse, le président de Meta en charge des affaires mondiales, Nick Clegg, a tweeté : « Bientôt, des millions de Russes ordinaires se retrouveront coupés d'informations fiables, privés de leurs moyens quotidiens de se connecter avec leur famille et leurs amis et privés de leur liberté d’expression. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour restaurer nos services afin qu'ils restent disponibles pour que les gens puissent s'exprimer et s'organiser pour agir en toute sécurité. »« Les cas de blocage d’accès à Facebook doivent être traités par les Nations Unies comme des crimes de guerre. C’est aussi dangereux que les menaces nucléaires : la liberté d’expression qui est un droit de l’Homme est menacée. Il est temps d'apprendre à nos enfants comment survivre en cas de telles catastrophes sur Internet », commente un internaute. La décision russe de bloquer Facebook et Twitter est elle aussi fondée sur « la violation des droits fondamentaux des citoyens russes et la violation des principes clés de la libre circulation de l’information.Le gouvernement russe a récemment eu recours au ralentissement de la vitesse comme moyen de censurer les plateformes internet. L'année dernière, Roskomnadzor a présenté une nouvelle technique qui a permis de restreindre efficacement l'accès à Twitter pendant les manifestations anti Poutine. Avant cela, le Roskomnadzor avait annoncé qu'il avait ralenti la vitesse du service Twitter parce que, selon lui, la société n'avait pas supprimé les contenus liés à la pédopornographie, à la drogue et au suicide. À l'époque, le groupe de recherche Censored Planet avait déclaré qu'il s'agissait de "la première tentative connue de contrôle centralisé par le gouvernement russe de recourir à l'étranglement (au lieu du blocage pur et simple)".Alors que la Russie poursuit son opération militaire, les entreprises de la Silicon Valley ont été prises entre deux feux. Facebook et Twitter ont déclaré avoir mis fin à deux campagnes de désinformation anti ukrainiennes au cours du week-end. Meta, TikTok et YouTube, propriété de Google, ont également banni les médias RT et Sputnik, soutenus par le Kremlin, de leurs plateformes en Europe. Reddit a interdit aux utilisateurs de publier des liens vers les médias d'État russes. Apple et Google ont également retiré RT de leurs magasins d'applications en dehors de la Russie.Que vous inspire ces appropriations respectives des notions de liberté d’expression et de libre circulation de l’information par les parties russe et américaine ?