L'avertissement est intervenu quelques jours après qu'un chercheur en sécurité Internet a prévenu que les appareils utilisés pour les communications par satellite pourraient devenir des "balises" que la Russie pourrait cibler pour des frappes aériennes.", a tweeté Musk.Il a demandé aux utilisateurs de "n'allumer Starlink qu'en cas de besoin et de placer l'antenne aussi loin que possible des personnes" et de "placer un camouflage léger sur l'antenne pour éviter toute détection visuelle".Samedi, Musk a déclaré que Starlink était activé en Ukraine et que SpaceX envoyait davantage de terminaux dans le pays, répondant ainsi à un tweet d'un responsable du gouvernement ukrainien qui demandait à Musk de fournir au pays en conflit des stations Starlink.Lundi, l'Ukraine a déclaré avoir reçu des dons de terminaux Internet par satellite Starlink, mais un chercheur en sécurité Internet a averti que ceux-ci pourraient devenir des cibles russes.", a tweeté John Scott-Railton, chercheur principal du projet Citizen Lab de l'Université de Toronto.", a-t-il ajouté dans une série de 15 tweets détaillant les risques.Le vice-premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov a remercié Starlink pour avoir "maintenu la connexion de nos villes et permis aux services d'urgence de sauver des vies !" Mais il a déclaré que le pays a besoin de générateurs pour maintenir le service Starlink en ligne en raison des attaques russes sur les infrastructures.En réponse, Musk a déclaré que SpaceX mettait à jour le logiciel pour réduire les pics de consommation électrique, afin que Starlink puisse être alimenté par les allume-cigares des voitures.", a-t-il déclaré.Tim Farrar, consultant en communications par satellite, a déclaré que les antennes Starlink, qui ressemblent à des antennes de télévision par satellite domestiques, ne sont pas conçues pour être utilisées en mouvement, et qu'il n'était pas clair ce que Musk voulait dire par ce tweet.La Russie et l'Ukraine se sont mises d'accord sur la nécessité de mettre en place des couloirs humanitaires et un éventuel cessez-le-feu autour d'eux pour les civils en fuite, ont déclaré les deux parties après des discussions jeudi, dans leur premier signe de progrès sur une question depuis l'invasion, que Moscou appelle une "opération spéciale".Source : Elon Musk, patron de SpaceXQu'en pensez-vous ?Quelles seraient les conséquences d'une éventuelle attaque sur le système Starlink en Ukraine ?