La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a annoncé en septembre qu'elle allait mettre en place un programme avec portefeuille de 1,9 milliard de dollars pour rembourser les opérateurs américains de télécommunications, essentiellement ruraux, afin qu'ils qu'ils retirent de leurs infrastructures réseau les équipements fabriqués par des sociétés chinoises considérées comme des menaces pour la sécurité nationale. La mesure concerne principalement des entreprises telles que Huawei et ZTE. C'est désormais chose faite, le programme a été officiellement lancé au début du mois, et les entreprises éligibles peuvent déjà s'inscrire pour recevoir leurs subventions.En effet, on a beaucoup parlé des connotations géopolitiques de la liste noire technologique des États-Unis, qui comprend Huawei et ZTE, mais la logistique physique de la révision de l'infrastructure de connectivité du pays est tout aussi compliquée, étant donné la quantité d'équipements interdits actuellement dans la nature. Ainsi, le processus qui a débuté la semaine dernière permet aux opérateurs de télécommunication de déposer des demandes de remboursement pour l'élimination du matériel. « Dès que ces fonds sont approuvés et envoyés, l'horloge commence à tourner », a déclaré John Nettles, président de la société Pine Belt Communications basée en Alabama.« Vous êtes censé le terminer dans l'année qui suit la réception de votre premier remboursement », a-t-il ajouté. Les bénéficiaires cibles du programme sont en grande partie les petites entreprises rurales qui ne comptent pas plus de 10 millions de clients. Sans les subventions de la FCC, ces sociétés ont déclaré qu'elles n'auraient pas pu se permettre de se conformer au mandat du gouvernement, mais maintenant, avec les remboursements fédéraux, elles seront bientôt dans l'obligation de trouver suffisamment de main-d'œuvre et de matériel de remplacement admissible pour respecter la date limite annoncée par la commission.Nettles estime qu'il faudra probablement une semaine à une équipe de quatre personnes pour remettre en état chacune de ses 67 tours. « Cela représentera un effort assez intense, et j'ai probablement l'un des plus petits réseaux à remplacer », a-t-il déclaré. Pour compliquer les choses, Nettles explique que la loi ordonne également aux opérateurs de télécommunication tenus de mettre à la poubelle les équipements Huawei et ZTE en leur possession ou qui seront retirés de leurs réseaux. « Ce n'est pas aussi simple que de jeter les composants dans une poubelle de recyclage. Des représentants viendront avec des broyeurs à usage industriel. Nous les jetterons dedans et les regarderons se faire broyer », a-t-il déclaré.Il a ajouté que cela ne se fera pas avant d'avoir obtenu du nouveau matériel prêt à être installé de la part d'Ericsson ou de Nokia Oyj, de peur de couper l'accès au Web et aux téléphones portables à de nombreux consommateurs américains. « Sinon, il y aura une rupture de service. Nous appelons cela "rip and replace", mais il faut vraiment "retirer et remplacer" », a-t-il déclaré. En outre, avec la pénurie de puces qui perturbe les chaînes d'approvisionnement, Nettles s'inquiète de savoir si lui et ses homologues seront en mesure d'achever le redéploiement de l'équipement nécessaire sans heurts et dans le respect du budget.La FCC a donné aux opérateurs jusqu'à la mi-janvier pour demander des remboursements, après quoi ils devraient être soumis à un processus d'examen d'allocation financière qui pourrait se terminer au printemps prochain. De plus, si les opérateurs concernés ne reçoivent pas suffisamment de subventions, ils seront confrontés à des choix difficiles. Nettles estime qu'il faudrait environ 25 millions de dollars pour financer son projet de modernisation. Dans le cas où sa société recevrait moins que ce montant, il se demande : « Est-ce que je ferme un cinquième de mon réseau ? Ou est-ce que je vais essayer de trouver des fonds ailleurs ? ».Après que l'ex-administration Trump a mis fin aux accords commerciaux entre des dizaines d'entreprises chinoises, notamment Huawei, et les entreprises américaines, Joe Biden a non seulement continué sur cette lancée, mais il semble également qu'il cherche à couper tout lien avec ces entreprises. La loi sur les équipements sécurisés, dernier effort du gouvernement américain pour sévir contre les sociétés chinoises de télécommunications et de technologie, a été approuvée à l'unanimité fin octobre par la Chambre des représentants des États-Unis par un vote de 420 voix contre 4.« Les entreprises dirigées par l'État chinois, comme Huawei et ZTE, sont des menaces avérées pour la sécurité nationale et n'ont pas leur place dans notre réseau de télécommunications », a déclaré le sénateur républicain Marco Rubio. La mesure interdirait à la FCC d'examiner ou de délivrer de nouvelles licences d'équipement aux entreprises figurant sur la "liste des équipements ou services couverts. En mars, la FCC a désigné cinq entreprises chinoises comme constituant une menace pour la sécurité nationale en vertu d'une loi de 2019 visant à protéger les réseaux de communication américains.Les entreprises concernées comprenaient Huawei et ZTE, précédemment désignées, ainsi que Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co et Zhejiang Dahua Technology Co. En juin, la FCC avait voté à l'unanimité en faveur de l'avancement d'un plan visant à interdire l'approbation des équipements de ces entreprises chinoises pour les réseaux de télécommunications américains, alors même que les législateurs poursuivaient l'élaboration d'une loi à cet effet.Source : Secure Equipment Act of 2021 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression des équipements Huawei et ZTE par les États-Unis ?Pensez-vous que la France et les autres pays de l'Union européenne doivent suivre cet exemple ?