La situation de panne fait suite à la disparition subite de préfixes de routage de tables BGP (Border Gateway Protocol). Ce protocole de routage fait fonctionner Internet et permet aux appareils d'un côté du monde d'atteindre les appareils de l'autre côté en utilisant des préfixes ou « routes. » Comme le registre de domaine et les serveurs DNS de Facebook sont hébergés sur le propre préfixe de routage de l'entreprise, lorsque les préfixes BGP ont été supprimés des tables de routage, personne ne pouvait se connecter à leurs adresses IP ou aux services dépendant d'elles.« Dans de telles situations, l’Internet ne sait plus retrouver les adresses IP de Facebook. Un symptôme est que les requêtes DNS échouent. Mais c'est juste le résultat de l'hébergement par Facebook de ses serveurs DNS à l'intérieur de son propre réseau. Même si les DNS fonctionnent (par exemple si vous avez encore des résultats en cache), les IP ne sont actuellement pas joignables. », indique Johannes Ulrich du SANS Technology Institute.« À toutes les personnes et entreprises du monde entier qui dépendent de nous, nous sommes désolés de la gêne occasionnée par la panne d'aujourd'hui sur nos plateformes. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour rétablir l'accès, et nos systèmes sont maintenant de nouveau opérationnels. La cause sous-jacente de cette panne a également eu un impact sur de nombreux outils et systèmes internes que nous utilisons dans nos opérations quotidiennes, ce qui a compliqué nos tentatives pour diagnostiquer et résoudre rapidement le problème.Nos équipes d'ingénieurs ont appris que des changements de configuration sur les routeurs dorsaux qui coordonnent le trafic réseau entre nos centres de données ont provoqué des problèmes qui ont interrompu cette communication. Cette perturbation du trafic réseau a eu un effet en cascade sur la façon dont nos centres de données communiquent, ce qui a entraîné l'arrêt de nos services.Nos services sont maintenant de nouveau en ligne et nous travaillons activement à leur retour à un fonctionnement normal. Nous tenons à préciser qu'aucune activité malveillante n'est à l'origine de cette panne, qui est due à un changement de configuration défectueux de notre part. Nous n'avons pas non plus de preuve que les données des utilisateurs aient été compromises à la suite de cette interruption. (Mis à jour le 5 octobre 2021 pour refléter les dernières informations)Des personnes et des entreprises du monde entier nous font confiance chaque jour pour rester connectées. Nous comprenons l'impact que des pannes comme celles-ci ont sur la vie des gens, et notre responsabilité de les tenir informés des perturbations de nos services. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes concernées et nous nous efforçons de mieux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui afin de continuer à rendre notre infrastructure plus résiliente », a déclaré Marc Zuckerberg.Sources : Facebook Utilisez-vous des produits et services Facebook ? Comment cette panne vous a-t-elle affecté ?