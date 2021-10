Le programme, qui a été finalisé en juillet, ouvrira le 29 octobre pour les demandes jusqu'au 14 janvier 2022.L'année dernière, la FCC a désigné Huawei et ZTE comme des menaces pour la sécurité nationale des réseaux de communication - une déclaration qui a empêché les entreprises américaines de puiser dans un fonds gouvernemental de 8,3 milliards de dollars pour acheter des équipements à ces sociétés. En décembre, la FCC a adopté des règles exigeant des opérateurs disposant d'équipements ZTE ou Huawei qu'ils "arrachent et remplacent" ces équipements.La question est importante pour les opérateurs ruraux qui doivent faire face à des coûts élevés et à la difficulté de trouver des travailleurs pour retirer et remplacer les équipements.L'ordonnance finale de la FCC a étendu les entreprises admissibles au remboursement de celles qui comptent 2 millions de clients ou moins à celles qui comptent 10 millions de clients ou moins.En septembre 2020, la FCC a estimé que le coût du retrait et du remplacement des équipements Huawei et ZTE des réseaux s'élèverait à 1,837 milliard de dollars.En juin, la FCC a voté pour faire avancer un plan visant à interdire les autorisations d'équipements dans les réseaux de télécommunications américains provenant d'entreprises chinoises considérées comme des menaces pour la sécurité nationale, comme Huawei et ZTE. La FCC pourrait également révoquer les autorisations d'équipements antérieures délivrées aux entreprises chinoises. En mars, la FCC a désigné cinq entreprises chinoises comme constituant une menace pour la sécurité nationale en vertu d'une loi de 2019 visant à protéger les réseaux de communication américains.Les entreprises concernées comprenaient Huawei et ZTE, précédemment citées, ainsi que Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co et Zhejiang Dahua Technology Co.En août 2020, le gouvernement américain a interdit aux agences fédérales d'acheter des biens ou des services à l'une de ces cinq entreprises chinoises.Source : Commission fédérale des communications (FCC)Que pensez-vous de cette décision des Etats-Unis ?