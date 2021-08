Le chiffre d'affaires mondial des infrastructures de réseau 5G est en passe de croître de 39 % pour atteindre un total de 19,1 milliards de dollars en 2021, contre 13,7 milliards de dollars en 2020, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc.Les fournisseurs de services de communication (FSC) des marchés matures ont accéléré le développement de la 5G en 2020 et 2021, la 5G représentant 39 % du revenu total des infrastructures sans fil cette année., explique Michael Porowski, analyste principal de recherche senior chez Gartner.La 5G est le segment du marché de l'infrastructure de réseau sans fil qui connaît la croissance la plus rapide (voir tableau 1). Parmi les segments qui composent l'infrastructure sans fil dans cette prévision, la seule opportunité significative de croissance des investissements se trouve dans la 5G. Les investissements dans les générations sans fil existantes se détériorent rapidement dans toutes les régions et les dépenses dans les petites cellules non 5G sont sur le point de diminuer à mesure que les FSC passent aux petites cellules 5G.Au niveau régional, les FSC d'Amérique du Nord devraient voir leur chiffre d'affaires 5G passer de 2,9 milliards de dollars en 2020 à 4,3 milliards de dollars en 2021, en raison notamment de l'adoption accrue du partage dynamique du spectre et des stations de base à ondes millimétriques. En Europe de l'Ouest, les FSC donneront la priorité à l'octroi de licences d'utilisation du spectre, à la modernisation de l'infrastructure centrale mobile et à la navigation dans les processus réglementaires, avec des revenus 5G qui devraient passer de 794 millions de dollars en 2020 à 1,6 milliard de dollars en 2021. La Grande Chine devrait conserver la première place mondiale en matière de revenus 5G, atteignant 9,1 milliards de dollars en 2021, contre 7,4 milliards en 2020.Alors qu'en 2020, 10 % des FSC fournissaient des services 5G commercialisables, qui pouvaient atteindre une disponibilité multirégionale, Gartner prévoit que ce nombre passera à 60 % d'ici 2024, ce qui correspond à un taux d'adoption similaire à celui du LTE et de la 4G par le passé., a déclaré Porowski.Cette évolution rapide du comportement des clients favorise la croissance du marché mondial des réseaux optiques passifs (PON) en tant que technologie privilégiée. Le XGS-PON (10-Gigabit-capable symmetric-PON) n'est pas une technologie nouvelle et comme la différence de prix avec les autres technologies se réduit, les FSC sont prêts à investir dans le XGS-PON pour se différencier en termes d'expérience client et de qualité de réseau. Gartner estime que d'ici 2025, 60 % des FSC de niveau 1 adopteront la technologie XGS-PON à grande échelle pour fournir des services à très haut débit aux utilisateurs résidentiels et professionnels, contre moins de 30 % en 2020.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions de Gartner ?