Le dollar n’a rien à craindre des stablecoins

Le bitcoin et autres cryptomonnaies à valeurs non stables ne sont pas en reste

Quid de la notion de confiance sur laquelle reposent les monnaies ?

Les partisans d'une monnaie numérique de banque centrale de la Réserve fédérale estiment qu'elle permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes importants. Ils suggèrent, par exemple, qu'une monnaie numérique de banque centrale de la Réserve fédérale pourrait être nécessaire pour défendre le rôle essentiel que joue le dollar américain dans l'économie mondiale. D'autres affirment qu'une monnaie numérique de banque centrale permettrait de surmonter des inégalités économiques de longue date dans la société américaine. Au moment où nous commençons l'analyse de ces questions par la Réserve fédérale, je devrai être convaincu qu'une monnaie numérique de banque centrale est un outil particulièrement efficace pour traiter l'une ou l'autre de ces questions, à propos desquelles je suis sceptique, et je devrai surtout être convaincu que les avantages potentiels du développement d'une monnaie numérique de banque centrale de la Réserve fédérale l'emportent sur les risques potentiels.Examinons certains des arguments soulevés par les partisans de la monnaie numérique de banque centrale. Le premier argument est que la Réserve fédérale devrait développer une monnaie numérique de banque centrale pour défendre le dollar américain contre les menaces que représenteraient les monnaie numérique de banque centrale étrangères, d'une part, et la propagation continue des monnaies numériques privées, d'autre part.En prenant la menace des monnaies numériques de banque centrale étrangères en premier lieu, cet argument suppose qu'au moins certaines monnaies étrangères - qui sont toutes déjà fortement numérisées dans notre système bancaire international actuel de la même manière que le dollar et qui ne posent pourtant pas un défi significatif au rôle international du dollar - poseront soudainement un défi beaucoup plus grand au dollar si cette numérisation est accomplie par une monnaie numérique directe de la banque centrale au lieu du système de paiements numériques actuel. De ce point de vue, le dollar américain perdra sa place dans l'économie mondiale si la Réserve fédérale ne propose pas un produit similaire.Je pense qu'il est inévitable qu'à mesure que l'économie mondiale et le système financier continuent d'évoluer, certaines monnaies étrangères (y compris certaines monnaies numériques de banque centrale étrangères) soient davantage utilisées dans les transactions internationales qu'elles ne le sont actuellement. Il semble toutefois peu probable que le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, ou le rôle du dollar en tant que monnaie dominante dans les transactions financières internationales, soit menacé par une monnaie numérique de banque centrale étrangère. Le rôle du dollar dans l'économie mondiale repose sur un certain nombre de fondements, notamment la force et la taille de l'économie américaine, les liens commerciaux étendus entre les États-Unis et le reste du monde, la profondeur des marchés financiers, y compris pour les titres du Trésor américain, la stabilité de la valeur du dollar dans le temps, la facilité de conversion des dollars américains en devises étrangères, l'État de droit et la solidité des droits de propriété aux États-Unis et, enfin et surtout, la crédibilité de la politique monétaire américaine. Aucun de ces éléments n'est susceptible d'être menacé par une monnaie étrangère, et certainement pas parce que cette monnaie étrangère est une monnaie numérique de banque centrale.Les partisans des monnaies numériques de banque centrale suggèrent également que les monnaies numériques privées constituent une menace pour le dollar américain. Les monnaies numériques privées se présentent sous de multiples formes, mais à cette fin, je les diviserai en deux catégories : les monnaies stables et les monnaies non stables, ou cryptoactifs, comme le bitcoin. Commençons par les monnaies stables. La valeur d'un stablecoin est liée à un ou plusieurs autres actifs, comme une monnaie souveraine. Il existe de nombreux stablecoins dont la valeur est ou serait liée au dollar américain.Certains commentateurs affirment que les États-Unis doivent développer une monnaie numérique de banque centrale pour concurrencer les monnaies stables en dollars américains. Les monnaies stables constituent un développement important qui soulève des questions difficiles. Par exemple, comment l'adoption généralisée des monnaies stables affecterait-elle la politique monétaire ou la stabilité financière ? Comment les monnaies stables pourraient-elles affecter le système bancaire commercial ? Les monnaies stables représentent-elles une menace fondamentale pour le rôle de l'État dans la création monétaire ?À mon avis, nous n'avons pas à craindre les monnaies stables. La Réserve fédérale a de façon traditionnelle soutenu l'innovation responsable du secteur privé. Conformément à cette tradition, je pense que nous devons prendre fortement en compte les avantages potentiels des monnaies stables, y compris la possibilité qu'une monnaie stable en dollar américain puisse soutenir le rôle du dollar dans l'économie mondiale. Par exemple, un réseau mondial de stablecoins en dollars américains pourrait encourager l'utilisation du dollar en rendant les paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers, et il pourrait potentiellement être déployé beaucoup plus rapidement et avec moins d'inconvénients qu'une monnaie numérique de banque centrale. La crainte que les monnaies stables représentent une création sans précédent d'argent privé et remettent ainsi en cause notre souveraineté monétaire laisse perplexe, étant donné que notre système actuel implique - et dépend en fait - des entreprises privées qui créent de l'argent tous les jours.Nous avons un intérêt réglementaire légitime et fort dans la manière dont les monnaies stables sont construites et gérées, en particulier en ce qui concerne les préoccupations liées à la stabilité financière : le pool d'actifs qui sert de point d'ancrage à la valeur d'une monnaie stable pourrait - si l'utilisation de la monnaie stable devenait suffisamment répandue - créer un risque de stabilité s'il est investi dans de multiples dénominations monétaires, s'il s'agit d'une réserve fractionnaire plutôt que totale, si le détenteur de la monnaie stable ne dispose pas d'un droit clair sur l'actif sous-jacent ou si le pool est investi dans des instruments autres que les plus liquides possibles, principalement les réserves des banques centrales et les obligations souveraines à court terme. Tous ces facteurs créent un "risque de ruée", c'est-à-dire la possibilité qu'un événement déclencheur amène un grand nombre de détenteurs de pièces de monnaie stables à échanger leurs pièces en une seule fois contre d'autres actifs et que le système des pièces de monnaie stables ne soit pas en mesure de répondre à ces demandes tout en maintenant une valeur raisonnablement stable. Mais ces préoccupations sont éminemment réalisables - en fait, certaines pièces stables ont déjà été structurées pour y répondre. Lorsque nos préoccupations auront été prises en compte, nous devrions dire oui à ces produits, plutôt que de nous efforcer de trouver des moyens de dire non. En effet, la combinaison des améliorations imminentes du système de paiement existant, telles que les diverses initiatives de paiements instantanés, et de l'efficacité transfrontalière des monnaies stables correctement structurées pourrait bien rendre superflu tout effort de développement d'une monnaie numérique de banque centrale.Contrairement aux monnaies stables, les cryptoactifs comme le bitcoin ne sont pas liés à la valeur d'un actif comme une monnaie souveraine. Ils cherchent plutôt à créer de la valeur dans la pièce par d'autres moyens, généralement un mécanisme intrinsèque pour assurer la rareté, comme le processus d'extraction du bitcoin, ou une caractéristique de la pièce qui ne peut être égalée par le système de paiement traditionnel, comme l'anonymat inviolable. Certains commentateurs affirment que les États-Unis doivent développer une monnaie numérique de banque centrale pour contrer l'attrait des crypto-monnaies. Cette affirmation semble erronée. Les mécanismes utilisés pour créer la valeur de ces crypto-monnaies garantissent également que cette valeur sera très volatile - un peu comme la valeur fluctuante de l'or, qui, comme le bitcoin, tire une partie importante de sa valeur de sa rareté, et qui, comme le bitcoin, ne joue pas un rôle significatif dans le système de paiement ou le système monétaire actuel. Cependant, contrairement à l'or, qui a des utilisations industrielles et des attributs esthétiques en dehors de son rôle financier vestigial, les principaux attraits supplémentaires du bitcoin sont sa nouveauté et son anonymat. L'anonymat en fera la cible d'un examen de plus en plus approfondi de la part des forces de l'ordre et la nouveauté est un atout qui se perd rapidement. L'or brillera toujours, mais la nouveauté, par définition, s'estompe. Le bitcoin et ses semblables resteront donc presque certainement un investissement risqué et spéculatif plutôt qu'un moyen de paiement révolutionnaire, et il est donc très peu probable qu'ils affectent le rôle du dollar américain ou qu'ils nécessitent une réponse avec une monnaie numérique de banque centrale. Le bitcoin a déjà cours légal au Salvador . Le projet de loi du président Nayib Bukele afin de donner cours légal au bitcoin dans son pays a fait l’objet d’approbation le 9 juin par le Congrès du pays. Par 62 voix sur 84, le Salvador devient le premier pays à approuver le bitcoin comme monnaie légale. Le ministère de l’Économie français a ajouté le bitcoin comme un moyen de payement alternatif, au même titre que le virement bancaire, le prélèvement ou encore le compte nickel au quatrième trimestre de l’année 2017 . à défaut de reconnaissance officielle, la manœuvre permet de favoriser l’acceptation du bitcoin et d’aider les entreprises à franchir le pas dans l’acceptation des monnaies numériques contre leurs biens et services. Ce sont des exemples qui illustrent que les monnaies quelles soient fiduciaires ou numériques sont basées sur la confiance. Une question émerge alors : qu’advient-il du dollar en cas d’adoption de masse d’une monnaie numérique comme le bitcoin ?Le bitcoin est considéré comme la figure de proue d’une révolution monétaire amorcée . Neil Ferguson – chroniqueur pour Bloomberg – indique à ce propos que :« Nous vivons une révolution monétaire si multiforme que peu d'entre nous en comprennent toute l'étendue. La transformation technologique d'Internet est le moteur de cette révolution. La pandémie de 2020 l'a accélérée. Pour illustrer l'étendue de notre confusion, considérons les performances divergentes de trois formes de monnaie cette année : le dollar américain, l'or et le bitcoin.« Le dollar est la monnaie préférée du monde, non seulement dominante dans les réserves des banques centrales, mais aussi dans les transactions internationales. C'est une monnaie fiduciaire, son offre est déterminée par la Réserve fédérale et les banques américaines. On peut calculer sa valeur par rapport aux biens achetés par les consommateurs, selon quelle mesure elle s'est à peine dépréciée cette année (l'inflation tourne à 1,2 %), ou par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Sur cette dernière base, selon l’indice au comptant du dollar de Bloomberg, il est en baisse de 4 % depuis le 1er janvier. L’or, en revanche, a augmenté de 15 % en dollars. Mais le prix en dollars d'un bitcoin a augmenté de 139 % depuis le début de l'année.« Le rallye Bitcoin de cette année a surpris de nombreuses personnes intelligentes. Le sommet de la semaine dernière était juste en dessous du sommet du dernier rallye (19 892 $ US selon la bourse Coinbase) en décembre 2017. Lorsque le bitcoin s'est vendu par la suite, l'économiste de l'Université de New York Nouriel Roubini n'a pas hésité. Bitcoin, a-t-il déclaré à CNBC en février 2018, avait été la "plus grande bulle de l'histoire de l'humanité". Son prix "tomberait désormais à zéro". Huit mois plus tard, Roubini est revenu à la charge dans un témoignage au Congrès, dénonçant Bitcoin comme la "mère de toutes les escroqueries". Dans les tweets, il l'a appelé "Shitcoin".« Avance rapide jusqu'en novembre 2020 et Roubini a été contraint de changer d'avis. Le Bitcoin, a-t-il concédé dans une interview avec Yahoo Finance, était "peut-être une réserve de valeur partielle, parce que ... il ne peut pas être aussi facilement dégradé, car il existe au moins un algorithme qui décide de combien l'offre de bitcoins augmente avec le temps." Si j'aimais autant l'hyperbole que lui, j'appellerais cela la plus grande conversion depuis Saint Paul.« Roubini n'est pas le seul à avoir été contraint de changer de perspective face au Bitcoin cette année. Parmi les investisseurs de renom qui sont devenus optimistes, on trouve Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller et Bill Miller. Même Ray Dalio a admis qu'il "manquait peut-être quelque chose" à propos du Bitcoin.« Les journalistes financiers capitulent également*: mardi, Izabella Kaminska, du Financial Times, sceptique de longue date en matière de cryptomonnaie, a admis que Bitcoin avait un cas d'utilisation valide comme couverture contre une dystopie "vers lequel le monde se dirige à travers l'autoritarisme et les libertés civiles qui ne peuvent pas être tenues pour acquises".« Alors, que se passe-t-il ?« Premièrement, il ne faut pas s'étonner qu'une pandémie ait accéléré le rythme de l'évolution monétaire. À la suite de la peste noire, comme l'historien Mark Bailey l'a noté dans ses conférences magistrales à Oxford Ford en 2019, il y a eu une monétisation accrue de l'économie anglaise. Avant les ravages de la peste bubonique, le système féodal avait lié les paysans à la terre et les obligeait à payer un loyer en nature, en remettant une part de tous les produits à leur seigneur. Avec les pénuries chroniques de main-d'œuvre, il y a eu un virage vers des loyers fixes annuels payés en espèces. En Italie également, l'économie après les années 1340 est devenue plus monétisée : ce n'est pas un hasard si la famille italienne la plus puissante des XVe et XVIe siècles était les Médicis, qui ont fait fortune en tant que changeurs florentins.« De la même manière, COVID-19 a été bon pour Bitcoin et pour la cryptomonnaie en général. Premièrement, la pandémie a accéléré notre progression vers un monde plus numérique : ce qui aurait pu prendre 10 ans a été réalisé en 10 mois. Les personnes qui n'avaient jamais risqué une transaction en ligne ont été obligées d'essayer, pour la simple raison que les banques étaient fermées. Deuxièmement, et par conséquent, la pandémie a considérablement accru notre exposition à la surveillance financière ainsi qu'à la fraude financière. Ces deux tendances ont été bonnes pour Bitcoin.« Je n'ai jamais souscrit à la thèse selon laquelle Bitcoin irait à zéro après avoir chuté de prix fin 2017 et 2018. Dans l'édition 2018 mise à jour de mon livre, «The Ascent of Money» – dont la première édition est apparue plus ou moins simultanément avec le document fondamental Bitcoin du pseudonyme Satoshi Nakamoto – j'ai soutenu que Bitcoin s'était imposé comme "une nouvelle réserve de valeur et d'actif d'investissement – un type d'or numérique – qui offre aux investisseurs une rareté garantie et une mobilité élevée, ainsi qu'une faible corrélation avec d'autres classes d'actifs".« "L'objectif de Satoshi", ai-je soutenu, "n'était pas de créer une nouvelle monnaie, mais plutôt de créer l'actif sûr ultime, capable de protéger la richesse de la confiscation dans les juridictions où la protection des investisseurs est médiocre, ainsi que du fléau quasi universel de la dépréciation de la monnaie ... Le Bitcoin est portable, liquide, anonyme et rare".« Il y a deux ans, j'ai estimé qu'environ 17 millions de bitcoins avaient été minés. Le nombre de*millionnaires dans le monde, selon le Credit Suisse, était alors de 36 millions, avec une richesse totale de 128,7 billions de dollars. "Si les millionnaires décidaient collectivement de ne détenir que 1 % de leur richesse sous forme de bitcoins", ai-je soutenu, "le prix serait supérieur à 75 000 USD – plus élevé, si un ajustement était effectué pour tous les bitcoins perdus ou accumulés. Même si les millionnaires ne détenaient que 0,2 % de leurs actifs sous forme de bitcoins, le prix serait d'environ 15 000 USD". Nous avons dépassé 15 000 dollars le 8 novembre.« Ce qui se passe, c'est que le bitcoin est progressivement adopté non pas tant comme moyen de paiement que comme réserve de valeur. Non seulement les particuliers fortunés, mais aussi les entreprises technologiques investissent. En juillet, Michael Saylor, le milliardaire fondateur de MicroStrategy, a ordonné à son entreprise de détenir une partie de ses réserves de trésorerie dans des actifs alternatifs. En septembre, la trésorerie d’entreprise de MicroStrategy avait acheté des bitcoins d’une valeur de 425 millions de dollars. Square, la société de paiement basée à San Francisco, a acheté des bitcoins d'une valeur de 50 millions de dollars le mois dernier. PayPal vient d'annoncer que les utilisateurs américains peuvent acheter, conserver et vendre des bitcoins dans leur portefeuille PayPal.« Ce processus d'adoption a encore beaucoup de chemin. Selon les mots de Wences Casares, l'investisseur technologique né en Argentine qui est l'un des plus fervents défenseurs de Bitcoin, "Après 10 ans de bon fonctionnement sans interruption, avec près de 100 millions de détenteurs, ajoutant plus d'un million de nouveaux détenteurs par mois et faisant transiter plus d'un milliard de dollars par jour dans le monde", il a 50 % de chances d'atteindre un prix de 1 million de dollars par bitcoin dans cinq à sept ans […] ». Le cours du bitcoin a dépassé les 40 000 dollars au début de l’année en cours , ce, trois semaines après avoir atteint les 20 000 dollars. C’est dire l’extrême volatilité de la célèbre monnaie cryptographique. Le principal apport du protocole Bitcoin est de permettre à des tiers d’échanger de la valeur de façon sécurisée sans devoir passer par une entité extérieure (banque) qui garantit la validité du transfert. Ses détracteurs sont néanmoins d’avis que « le bitcoin ne rend pas de réel service à l’humanité. » « C’est juste un énorme et inutile casino. Le bitcoin est exclusivement utilisé pour la spéculation et de façon marginale pour l’économie réelle », lance Frank Leroy – défenseur de l’environnement. Ce dernier appelle donc à la destruction de cet « inutile réseau » dangereux pour la facture environnementale.Source : Réserve fédérale américaine Les États-Unis ont-ils besoin de se doter d’une monnaie numérique émise par une banque centrale ? Le dollar américain a-t-il à craindre des monnaies quelles soient fiduciaires ou numériques d’autres pays ?Le dollar américain a-t-il à craindre des monnaies quelles soient fiduciaires ou numériques d’autres pays ?