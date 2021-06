L'accès à la large bande en Allemagne est limité en dehors des grandes villes - et parfois à l'intérieur de celles-ci - en raison d'une faible pénétration des câbles à fibre optique par rapport aux autres pays européens. Dans les classements internationaux, l'Allemagne figure souvent derrière les nations moins développées. Selon l'indice mondial Speedtest, l'Allemagne était classée 35e en avril, derrière le Panama et la Pologne.Depuis des années, tous les gouvernements fédéraux prêchent la numérisation et demandent le développement de l'infrastructure nécessaire. Mais tout aussi régulièrement que les discours résonnent dans le pays, le gouvernement rate ses objectifs en matière d'expansion du haut débit : en 2014, il voulait connecter tous les foyers à l'Internet rapide jusqu’en 2018, a rapporté le quotidien économique Handelsblatt. Puis en 2018, ayant manqué l'objectif, le gouvernement a proclamé l'Internet haut débit pour tous : au plus tard 2025, tous les ménages devraient être connectés au réseau haut débit.Le service Internet par satellite Starlink de SpaceX, l'entreprise cofondée et dirigée par Elon Musk, s'est imposé comme l'un des premiers leaders du marché, en offrant des services d'Internet à haut débit téléportés depuis l'un de ses quelque 1 500 satellites directement vers les utilisateurs sur Terre. SpaceX propose actuellement son service dans des pans entiers de l'Allemagne et affirme qu'il atteindra une large couverture d'ici la fin 2021.En octobre, SpaceX a lancé une bêta publique aux États-Unis en envoyant des invitations par courriels. Dans son message, SpaceX a évoqué des vitesses estimées de 50 Mb/s à 150 Mb/s, et la société affirme avoir enregistré des vitesses de téléchargement de plus de 100 Mbit/s, avec une faible latence, lors des premiers tests. Le service coûte 99 euros par mois en Allemagne, soit beaucoup plus que ce que les fournisseurs de services Internet du pays facturent normalement pour un accès haut débit câblé.L'entreprise prévoit de déployer à terme 12 000 satellites au total et a déclaré que la constellation Starlink lui coûterait environ 10 milliards de dollars. Construire et envoyer des fusées dans l'espace est une activité à forte intensité de capital, mais deux des hommes les plus riches du monde, le fondateur d'Amazon Jeff Bezos et Musk, qui est également le chef du constructeur automobile Tesla Inc, ont investi des milliards de dollars au fil des ans pour faire des percées sur ce marché.L'Allemagne veut aider les citoyens des zones rurales à avoir un meilleur accès à l’Internet haut débit en soutenant l'achat de matériel pour les services Internet par satellite tels que Starlink, a déclaré lundi le ministère des transports et de l'infrastructure numérique. Le régime de subventions prévu sera ouvert à tous les fournisseurs qui proposent des connexions Internet sans fil dans les zones rurales, par exemple par le biais de satellites ou de liaisons radioélectriques directionnelles, a précisé le ministère.Le ministre Andreas Scheuer, qui a rencontré Musk à Berlin le mois dernier, a déclaré qu'environ 200 000 ménages vivant dans des zones rurales où l'infrastructure à large bande est insuffisante pourraient recevoir un bon pour couvrir les coûts uniques de connexion à l'Internet sans fil. Scheuer a déclaré aux journalistes que ces ménages auraient accès à l'Internet rapide du jour au lendemain, dans le cadre d'une procédure qu'il a décrite comme rapide et non bureaucratique.Le ministre a déclaré que les détails du programme de subvention fédéral, y compris le budget global et le nombre de foyers éligibles, étaient encore en cours de négociation avec les autorités des 16 États allemands. « Les coûts mensuels d'utilisation de la connexion Internet ne seront pas couverts par la subvention », a précisé le ministère.Les subventions ne seraient pas seulement disponibles pour les clients de Starlink, mais s'appliqueraient à toute offre de services Internet sans fil à haut débit, mais pas aux connexions Internet mobiles telles que les services 5G, selon le ministère des Transports et de l'infrastructure numérique. Les concurrents de Starlink, tels que Viasat Inc, GlobalTT et skyDSL Global GmbH, proposent déjà ou vont bientôt proposer des services d'Internet par satellite en Allemagne.Le ministre Scheuer a déclaré que la pandémie avait révélé les faiblesses de l'Allemagne en matière d'accès à l'Internet : « Il y a des maisons situées dans des régions très éloignées qui, même aujourd'hui, ne bénéficient que d'un accès extrêmement lent à l'Internet... Cela a un impact très négatif, surtout maintenant en ce qui concerne le travail à domicile ou l'enseignement à domicile », a dit Scheuer dans une déclaration. « C'est pourquoi je veux lancer un programme de subventions qui offrira aux ménages concernés une perspective à court terme pour un accès raisonnable à Internet ».Le matériel nécessaire pour utiliser le service Starlink comprend une petite antenne parabolique, un routeur Wi-Fi, une alimentation électrique, des câbles et un trépied de montage, que la société fournit au prix de 499 euros, avec 59 euros facturés pour l'expédition. Le gouvernement subventionnera l'achat de ce matériel et le matériel de connexion à l’Internet sans fil pour des fournisseurs similaires par des subventions aux ménages d'une valeur de 500 euros, a rapporté le quotidien Handelsblatt.Starlink a déclaré avoir 10 000 utilisateurs actifs dans le monde, et plus de 500 000 ont exprimé leur intérêt . Et le PDG Elon Musk a déclaré qu’il n'anticipe aucun problème technique pour répondre à la demande. Les entreprises concurrentes et certains experts de l'espace ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Starlink, qui vise à lancer 12 000 satellites et qui a fait une demande de lancement de satellites supplémentaires, pourrait mettre en danger le trafic orbital et l'environnement.Ce n'est toutefois pas la première subvention gouvernementale que l'entreprise obtient pour favoriser le déploiement. Le gouvernement américain alloue 885 millions de dollars à SpaceX dans le cadre d'un nouveau programme proposé par la Commission fédérale des communications pour apporter le haut débit aux zones reculées. De vastes régions du pays sont classées comme rurales - des zones où trois personnes sur cinq disent que l'accès au haut débit est toujours un problème. SpaceX a obtenu le financement malgré la concurrence de fournisseurs de services établis.L'entreprise est également en pourparlers avec le gouvernement britannique pour participer au projet Gigabit, doté d'un budget de 5 milliards de livres sterling (6,9 milliards de dollars), qui vise à connecter les zones rurales et qui, s'il est sélectionné, pourrait permettre à SpaceX de bénéficier d'un financement public.Des utilisateurs britanniques des zones rurales qui participent au test bêta de Starlink ont déclaré en février avoir atteint des vitesses de navigation et de téléchargement "incroyables" avec le service Internet par satellite d'Elon Musk. Ces premiers testeurs ont affirmé cette semaine avoir atteint des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 215 mégabits par seconde (Mb/s), ce qui leur a permis de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, comme la diffusion en continu à partir de plusieurs appareils en même temps. L’un des testeurs qui vit à Bredgar, dans le Kent, disait que la ligne fixe de son foyer atteignait environ 20 mégabits par seconde.En Allemagne, Deutsche Telekom AG a déclaré qu'elle discutait avec Starlink d'un éventuel partenariat. « Je pense qu'il s'agit d'une bonne technologie pour atteindre les personnes qui n'ont pas eu accès aux infrastructures jusqu'à présent », a déclaré Timotheus Höttges, directeur général, lors d'une conférence au début de l'année.Source : Le ministre des Transports Andreas ScheuerQuel est votre avis concernant cette initiative du gouvernement allemand ?