l'immotique : ici, on utilise surtout le modèle d'enfichage M1 I1 C1 E1 ;

l'automatisation industrielle : le SPE améliore l'efficacité et la communication réseau dans l'automatisation des processus, même des utilisations industrielles complexes ;

la robotique : grâce à ses caractéristiques compactes, le SPE est parfaitement adapté aux solutions électroniques miniaturisées ;

l'industrie ferroviaire : le modèle d'enfichage M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 peut faire valoir ses caractéristiques robustes, en particulier dans l'industrie ferroviaire ;

l'éclairage : le Single Pair Ethernet est compatible avec les solutions d’éclairage industrielles et avec celles de la gestion technique centralisée.

Connecteurs IP20 pour le Single Pair Ethernet : les connecteurs IP20 et les câbles de jonction pour l'Ethernet à paire unique permettent la transmission efficace des données dans de nombreux secteurs et industries – tels que pour l'automatisation de la production et l'immotique.

Connecteurs M8 pour le Single Pair Ethernet : les embases M8 transmettent rapidement et en toute sécurité les données et la puissance dans une paire de fils, du niveau OT au niveau informatique.

Un avenir assuré : des connecteurs et des câbles normalisés ;

pour toutes les applications : des portées jusqu'à 1000 m, des débits jusqu'à 1 Gbit/s et des puissances jusqu'à 50 W ;

câblage efficace : Plug & Play même dans des infrastructures de câblage existantes ;

compact : des modèles d'enfichage pour ports simples et multiples permettent des densités d'assemblage élevées ;

intégration en toute simplicité : versions de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes.

Le Single Pair Ethernet (SPE) ou Ethernet à paire unique constitue la base de toute la communication basée sur Ethernet. C'est la nouvelle norme de communication intelligente de réseau. Il explore de nouveaux domaines d'utilisation et permet une communication intelligente des appareils. En raison de ses bonnes caractéristiques de transmission, même sur de longues distances, le SPE est parfaitement adapté à la communication de réseau évolutive. Avec la tendance des appareils miniaturisés, économes en ressources, le SPE vous offre plus de place pour vos équipements électroniques grâce à des câbles compacts.Les domaines d'utilisation privilégiés incluent :Phoenix Contact, fabricant de solutions d'automatisation, d'interconnexion et d'interface industrielles, se positionne comme un partenaire clé des entreprises pour la mise en réseau intelligente. Son expertise inclut l'intégration du Single Pair Ethernet, de l'interface de l'appareil jusqu'aux composants actifs du réseau, en passant par le câblage, des capteurs sur le terrain jusqu'à l'ordinateur de bureau. En tant que pionnier dans le domaine de la numérisation, Phoenix Contact développe une gamme de produits complète.Phoenix Contact propose par exemple des prolongateurs de câbles et d'appareils compacts pour l'Ethernet à paire unique.Les interfaces de dispositif de protection sensible SPE normalisées sont idéales pour la transmission efficace des données dans l'automatisation de la production et des processus. Le câblage réduit adapté à l'application constitue ainsi la base de la communication Ethernet du futur, du terrain jusque dans le cloud.Si vous souhaitez voir et tester des embases et connecteurs de câbles pour le Single Pair Ethernet, vous pouvez commander dès maintenant votre kit personnel d'échantillons, en remplissant juste un formulaire dédié sur le site de Phoenix Contact.