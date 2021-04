Ce serait un grand changement pour Starlink, qui pour le moment ne permet même pas aux clients de déplacer le matériel existant d'une adresse à l'autre - si vous êtes accepté pour participer à la phase bêta de service Internet haut débit, les formulaires d'inscription sont clairs sur le fait que le service est limité à l'emplacement que vous entrez lors de la souscription. Mais cela va changer avant l’année prochaine. Elon Musk a déclaré vendredi que le service d'Internet par satellite de SpaceX, Starlink, devrait être « entièrement mobile » d'ici la fin de l'année, ce qui signifie que les clients pourraient l'utiliser dans des véhicules en mouvement ou à différentes adresses.« Ouais, devrait être entièrement mobile plus tard cette année, donc vous pouvez le déplacer n'importe où ou l'utiliser sur un RV ou un camion en mouvement. Nous avons besoin de quelques lancements de satellites supplémentaires pour atteindre une couverture complète et quelques mises à jour logicielles clé », a écrit Musk sur Twitter jeudi.Par ce tweet, on comprend que la constellation de satellites Starlink n'est pas encore totalement construite, il ne s'agit donc pas d'une limitation permanente, mais il s'agit tout de même d'une limitation aujourd'hui, qui sera levée avec l’augmentation du nombre de satellites et des améliorations des logiciels, d’après les explications de Musk dans son tweet de jeudi.SpaceX a révélé une partie de ses projets mobiles le mois dernier lorsque la société a demandé à la Federal Communications Commission l'autorisation de déployer une version modifiée de son terminal utilisateur sur des véhicules en mouvement. Ce qui permettrait aux clients d'exploiter le service Internet dans des navires, des avions, des véhicules récréatifs et des camions - mais pas les voitures Tesla, qui ne sont pas assez grandes pour transporter le terminal Starlink.Dans la demande, David Goldman, directeur de la politique en matière de satellites de SpaceX, a déclaré que l'expansion « servirait l'intérêt public » et « permettrait aux opérateurs et aux passagers d'accéder à des services permettant d'accroître la productivité ».Mais si cette demande concerne une version du terminal qui n'a pas encore été publiée et qui est dotée de « fixations permettant de l'installer sur des véhicules, des navires et des avions », le commentaire de Musk du jeudi sur le fait que Starlink sera « entièrement mobile » plus tard dans l'année faisait référence au terminal standard qui a été déployé auprès des clients bêta au cours des derniers mois.Musk répondait à une personne qui demandait sur Twitter : « Les utilisateurs seront-ils toujours confinés à un seul endroit ou, à l'avenir, si un utilisateur dispose du Dishy McFlatface standard (et non d'un nouveau terminal portable), pourriez-vous le mettre sur un camping-car ou une petite maison ? La réponse affirmative de Musk suggère que la couverture Starlink sera suffisamment étendue dans le courant de l'année pour que les utilisateurs puissent emporter leur Dishy McFlatface à peu près n'importe où et bénéficier d'un service Internet.Starlink est le projet à forte intensité de capital de la société visant à construire un réseau internet interconnecté avec des milliers de satellites, connu dans l'industrie spatiale sous le nom de constellation, conçu pour fournir l'Internet à haut débit aux consommateurs partout sur la planète. Starlink a annoncé des vitesses de service bêta de 50 à 150 Mbps, avec une latence de 20 à 40 ms. Musk a promis en février que les vitesses atteindraient 300 Mbps dans le courant de l'année et que le service serait disponible pour "la majeure partie de la Terre" d'ici à la fin 2021. La semaine dernière, Musk a également tweeté que le « temps de fonctionnement, la bande passante et la latence du service Starlink s'améliorent rapidement ».SpaceX a lancé 1 445 satellites à large bande en orbite terrestre basse, selon les statistiques de l'astrophysicien Jonathan McDowell. SpaceX dispose de 1 351 satellites en orbite, après avoir pris en compte ceux qui ont été désorbités, qui ne sont pas en train de manœuvrer ou qui sont rentrés dans l'atmosphère après un échec. SpaceX a une licence de la FCC pour lancer près de 12 000 satellites et a demandé l'autorisation d'en lancer 30 000 de plus. Plus de 10 000 personnes se sont inscrites à Starlink depuis le lancement de sa bêta "Better Than Nothing Beta" en octobre 2020.« J'ai interrogé plus de 50 utilisateurs de l'Internet par satellite Starlink de SpaceX au cours des derniers mois, afin de recueillir leurs impressions sur le service jusqu'à présent. Voici ce qu'ils ont dit sur les prix, l'installation, la vitesse, la fiabilité et bien plus encore », a tweeté jeudi Michael Sheetz de CNBC qui a conduit une enquête auprès des personnes qui utilisent Starlink.SpaceX a lancé le programme "Better than Nothing Beta" pour le public en octobre, et la majorité des utilisateurs interrogés par CNBC ont reçu des invitations à s'inscrire entre novembre et février. Le service est proposé au prix de 99 dollars par mois aux États-Unis dans le cadre de la version bêta, avec un coût initial de 499 dollars pour l'équipement dont les clients ont besoin pour se connecter aux satellites - plus les taxes, les frais d'expédition et tous les accessoires nécessaires pour monter l'antenne.Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, a confirmé, lors d'une table ronde virtuelle organisée dans le cadre du forum numérique Satellite 2021 LEO, que SpaceX dépense 1 500 dollars pour fabriquer chaque terminal Starlink, mais les clients ne devront payer que 499 dollars. « Nous ne faisons pas payer à nos clients ce que nous coûte la construction de ces terminaux », a-t-elle déclaré, ajoutant que SpaceX a « fait de grands progrès pour réduire le coût » de chaque terminal Starlink de moitié par rapport au montant initial.« Je m'attends à conserver le service à long terme », a déclaré un utilisateur du Montana lors de l’enquête de Sheetz. « Le prix de la bêta pour le service est plus raisonnable que toutes les autres options que nous avons, et celles-ci sont moins performantes. Je garderai Starlink aussi longtemps que ce sera la seule option haut débit à ma disposition ».Les utilisateurs qui ont parlé à Sheetz ont déclaré qu'ils utilisent plusieurs appareils sans que cela ait un impact sur la qualité ou la vitesse du service. « Le service est assez fiable, il y a quelques pannes de temps en temps », a déclaré un utilisateur du Maine. « Nous l'utilisons principalement pour regarder Netflix, Hulu et YouTube. Nous faisons un peu de jeux aussi sur le système sans aucun problème ».« Nous sommes en ligne toute la journée, tous les jours sur des réunions. Il supporte cela facilement. Nous utilisons également des services de streaming. Avec mes beaux-parents, nous avons au moins 25 appareils (téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, iPads, téléviseurs intelligents, appareils domestiques intelligents, etc », a déclaré un utilisateur du Minnesota.Le "kit Starlink" qui est envoyé aux clients comprend quatre éléments importants : le terminal utilisateur, un support de trépied, un routeur Wi-Fi et une alimentation électrique. SpaceX propose également des options de montage sur les toits, moyennant un coût supplémentaire. Les utilisateurs de l’enquête ont été largement impressionnés par la qualité de l'équipement, en particulier l'antenne - qui est surnommée "Dishy McFlatface" dans le guide de SpaceX.Cependant, une poignée d'utilisateurs ont été déçus par la qualité du routeur Wi-Fi fourni par SpaceX, et plusieurs ont choisi d'opter pour des routeurs tiers. Un utilisateur de Montana l'a décrit comme « une brique avec un signal wifi », notant qu'il est rapide à installer mais qu'il manque d'options de configuration à part le réglage du mot de passe du réseau. « J'ai choisi d'utiliser mon propre routeur et de me brancher directement sur le port auquel leur routeur aurait été connecté », a déclaré l'utilisateur de Montana.Alors que Starlink suscite l'enthousiasme des utilisateurs parce qu'il peut fournir des vitesses de haut débit modernes à des régions ignorées par les grands fournisseurs d'accès à Internet, le projet de SpaceX est également confronté à une opposition constante. Un article publié lundi dans un journal indique que "le projet de satellite Internet d'Elon Musk a donné naissance à une alliance improbable de concurrents, de régulateurs et d'experts qui affirment que le milliardaire est en train de créer un quasi-monopole qui menace la sécurité spatiale et l'environnement". D'autres sociétés de satellites "se plaignent que les satellites de Musk bloquent les signaux de leurs propres appareils et ont physiquement mis en danger leurs flottes », indique l'article.« C'est une course vers le bas en termes d'obtention d'autant de choses là-haut que possible pour revendiquer l'immobilier orbital », a déclaré le professeur Moriba Jah du département de génie aérospatial et d'ingénierie mécanique de l'Université du Texas, selon le journal. « Musk ne fait que ce qui est légal... mais légal n'est pas nécessairement sûr ou durable ».SpaceX a accepté les précommandes pour le service Starlink qui devrait être disponible à partir du second semestre de cette année, mais les créneaux sont limités dans chaque région. Ces limites devraient permettre d'éviter les problèmes de capacité qui se poseraient si Starlink était déployé trop largement dans une région donnée, ce qui permettra aux utilisateurs de voyager avec leur antenne parabolique "entièrement mobile" tout en bénéficiant du service.Sources : Tweets ( 1 Les clients Starlink pourraient utiliser leur Internet haut débit à n'importe quelle adresse d’ici 2021. Quel commentaire en faites-vous ?Abandonneriez-vous votre connexion Internet actuelle pour souscrire à Starlink ? Pour quelles raisons ?