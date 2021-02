Non, ce n’est pas une entrée de Mastercard dans l’univers des cryptomonnaies. L’entreprise participe déjà à l’émission de cartes qui permettent à des tiers qui possèdent des actifs numériques sur certaines plateformes en ligne dédiées de dépenser l’équivalent en fiat. Cette fois, elle va plus loin et ouvre son propre réseau aux monnaies cryptographiques. La manœuvre est destinée à « préparer le futur de la cryptomonnaie et des paiements. » Vers une révolution monétaire basée sur les monnaies cryptographiques ?

L’émetteur de cartes de paiement s’apprête à procéder à l’ajout de la prise en charge des cryptomonnaies directement sur son propre réseau. Mastercard ne précise pas quelles cryptomonnaies feront l’objet d’ajout à son réseau pour le moment. Néanmoins, celles qui « mettent l’accent sur la protection des consommateurs et la conformité seront privilégiées. »« Nous préparons dès maintenant l’avenir de la cryptomonnaie et des paiements en annonçant que Mastercard commencera cette année à prendre en charge certaines cryptomonnaies directement sur son réseau. C’est un grand changement qui demandera beaucoup de travail. Quelle que soit vos opinions sur les cryptomonnaies – du fanatique convaincu au sceptique le plus total – il n’en reste pas moins que ces actifs numériques occupent une place de plus en plus importante dans le monde des paiements », indique la firme.Mastercard permet déjà à des tiers qui possèdent des actifs numériques sur des plateformes comme Wirex et Uphold de les dépenser au travers d’une crypto-carte. Dans ce cas, le commerçant reçoit du fiat local en lieu et place de l’actif numérique.Le prix du bitcoin a augmenté de façon instantanée de plus de 10 % pour atteindre plus de 40 000 dollars par jeton suite à l’annonce d’un investissement de Tesla à hauteur de 1,5 milliard de dollars dans la célèbre cryptomonaie . Les monnaies cryptographiques comme l'ether et le XRP, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin, ont également vu leur valeur grandir respectivement de 5 % et 4 %. Le bitcoin est en hausse de près de 50 % cette année après des gains de plus de 300 % en 2020. C’est ce qui explique que l’activité économique des cryptomonnaies en général continue d’être dominée par le négoce boursier. En effet, même si de plus en plus d’acteurs permettent désormais à leurs clients d’effectuer des paiements avec des cryptomonnaies, le problème est que peu de spéculateurs veulent se servir des jetons de monnaies cryptogaphiques pour payer des services sans fil, sans doute parce qu’ils se disent que le prix des actifs numériques en leur possession pourrait encore augmenter. C’est devenu le principal dilemme de la cryptomonnaie : elles ont besoin d’un battage médiatique pour attirer un appel de masse afin de pouvoir être considérées comme une alternative électronique viable aux monnaies fiduciaires. La sphère reste pour le moment dominée par une culture de « hodlers » qui préconisent l’accumulation plutôt que la dépense.Les efforts pour intensifier l'activité marchande en s’appuyant sur les cryptomonnaies se poursuivent. Une start-up appelée Flexa a annoncé qu'elle laisserait les gens payer en utilisant certaines cryptomonnaies chez des marchands tels que Nordstrom Inc. et Whole Foods Market Inc. Flexa permettait déjà aux utilisateurs de dépenser du bitcoin, de l'ether, du bitcoin Cash et du Gemini Dollar dans plus de 30 000 emplacements aux États-Unis. Toutefois, certains observateurs sont d’avis que les cryptomonnaies ne s’imposeront jamais face au fiat dans les échanges commerciaux.Visa, le plus grand concurrent de Mastercard, se prépare aussi à procéder à l’introduction des cryptomonnaies à son réseau. Après son association à Circle pour intégrer le stablecoin USDC à son réseau de paiement, l'entreprise envisage de prendre en charge d'autres cryptomonnaies parmi lesquelles le bitcoin. Pour l'adoption des cryptomonnaies par les masses, de telles initiatives jouent un rôle important et accélèreront sans aucun doute la reconnaissance des crypto-actifs auprès de tous.Sources : Mastercard Que pensez-vous des monnaies cryptographiques en général ?Les voyez-vous s’imposer face au fiat dans les échanges commerciaux ? Quels sont les facteurs susceptibles d’y concourir ?Quel est l’impact que pourrait avoir l’ouverture des réseaux des firmes comme Mastercard et Visa dans le rapport de force entre cryptoactifs et monnaies fiduciaires ?