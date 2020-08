Les chercheurs obtiennent la vitesse d'Internet la plus rapide jamais atteinte, Qui permettrait de télécharger l'intégralité de Netflix en une seconde 4PARTAGES 5 0 Une équipe de chercheurs basée à Londres a établi un nouveau record étonnant pour le transfert de données sur des câbles fibres optiques, donnant un aperçu de ce que le haut débit ultra rapide de demain pourrait offrir. Ce record, décrit dans un article de recherche publié dans la revue IEEE Photonics Technology Letters, est le double de la capacité de tout système actuellement déployé dans le monde. Les chercheurs ont déclaré que la connexion est si rapide qu'il serait possible de télécharger l'ensemble de la bibliothèque Netflix en moins d'une seconde.



L'équipe de scientifiques de l'University College London, dirigée par Dr Lidia Galdino, a publié de nouvelles recherches qui promettent de faire avancer à pas de géant le développement de la prochaine génération de technologie à large bande. Une partie de cette recherche a consisté en une transmission de données de démonstration qui établit un nouveau record de vitesse pour le haut débit. Ce nouveau record double celui de tout système actuellement déployé, et bat le précédent record mondial détenu par les chercheurs au Japon.





La chef d'équipe, Dr Galdino, a déclaré dans un communiqué de presse publié par l’University College London : « Alors que les interconnexions actuelles des centres de données en nuage sont capables de transporter jusqu'à 35 térabits par seconde, nous travaillons avec de nouvelles technologies qui utilisent plus efficacement l'infrastructure existante, en faisant un meilleur usage de la largeur de bande de la fibre optique et en permettant un taux de transmission record du monde de 178 térabits par seconde ».



L'augmentation de la vitesse a été possible parce que les chercheurs ont pu transmettre les données à travers une gamme de couleurs beaucoup plus large que celle normalement utilisée dans la fibre optique. Selon l’article de recherche, les chercheurs ont combiné différentes technologies d'amplification nécessaires pour augmenter la puissance du signal sur cette bande passante plus large et ont maximisé la vitesse en développant de nouvelles constellations Geometric Shaping (GS), en manipulant les propriétés de chaque longueur d'onde individuelle. Les constellations GS sont des modèles de combinaisons de signaux qui utilisent au mieux les propriétés de phase, de luminosité et de polarisation de la lumière.



A cette nouvelle vitesse établie par les chercheurs, il faudrait moins d'une heure pour télécharger les données qui ont constitué la première image d'un trou noir au monde, ont-ils dit. Ce nouveau record, démontré en laboratoire, est proche de la limite théorique de transmission des données établie par le mathématicien américain Claude Shannon en 1949, selon les chercheurs. Le concept est encore à l'état de preuve, ce qui veut dire que les clients de la large bande à domicile devraient attendre encore quelques années avant de trouver leur connexion Internet à un tel niveau de vitesse.



La technologie peut être déployée sur une infrastructure déjà existante



L'avantage ces nouvelles recherches est qu'il serait relativement facile d'utiliser la technologie sur les infrastructures existantes, et qu'il serait raisonnablement rentable de le faire. Il suffit pour cela de moderniser les amplificateurs utilisés sur les itinéraires de fibres optiques à des intervalles de 40 à 100 km, ont déclaré les chercheurs. L'ajout de nouveaux amplificateurs coûterait 16 000 £ (21 119 USD), contre 450 000 £ (59 3950 USD) par kilomètre que peut coûter l'installation de nouvelles fibres, ont-ils estimé.



De telles augmentations de vitesse seront nécessaires à l'avenir, car la quantité de données utilisées et transmises augmente, ont noté les chercheurs. Comme il devient plus facile de créer et de stocker des informations, il deviendra également plus important de pouvoir répondre aux demandes de taux de transfert de données, ont ajouté les ingénieurs de l’UCL.



De plus, depuis le début de la pandémie du covid-19, la demande de services de communication à large bande a explosé, certains opérateurs enregistrant une augmentation record du trafic Internet par rapport à la période précédente, la crise ayant obligé de nombreuses personnes à se mettre en quarantaine à la maison, à travailler à distance, à faire des achats en ligne et à étudier à distance.



Un rapport d’étude a établi en mars dernier, selon les statistiques préliminaires, que l'utilisation d'Internet avait



Dr Galdino, principal auteur du document de recherche, a ajouté : « Mais, indépendamment de la crise du covid-19, le trafic Internet a augmenté de manière exponentielle au cours des dix dernières années et toute cette croissance de la demande de données est liée à la baisse du coût par bit. Le développement de nouvelles technologies est crucial pour maintenir cette tendance à la baisse des coûts tout en répondant aux futures demandes de débit de données qui continueront d'augmenter, avec des applications encore non pensées qui transformeront la vie des gens ».



Les chercheurs australiens ont affirmé en mai avoir atteint la vitesse de 44,2 térabits par seconde en utilisant une seule puce optique de la taille d'un ongle. Le dispositif appelé “micro-comb” contiendrait des centaines de lasers infrarouges pour transférer des données à travers l'infrastructure de communication existante à Melbourne. Alors que les résultats des ingénieurs de l'UCL sont encore du niveau laboratoire, selon le document de recherche, The Independent a publié en mai que les chercheurs australiens ont installé et testé leur dispositif en dehors du laboratoire en utilisant une infrastructure existante similaire à celle utilisée par le NBN australien.



Il a permis de transmettre la plus grande quantité de données jamais transmises par une seule des puces optiques, qui sont utilisées dans les systèmes à large bande par fibre optique dans le monde entier de nos jours, ont affirmé les chercheurs. Les recherches sur les grandes vitesses de transmissions tendent progressivement vers leurs applications commerciales. Le Dr Bill Corcoran de l'Université Monash en Australie a déclaré à The Independent en mai :



« Il y a actuellement une course mondiale pour amener cette technologie à un stade commercial, car le micro-comb qui se trouve au cœur de cette technologie est utile dans un très large éventail de technologies existantes », a-t-il dit. « Je suppose que nous pourrions voir des appareils comme le nôtre mis à la disposition des laboratoires de recherche dans deux ou trois ans, et une première utilisation commerciale dans environ cinq ans ».



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces résultats ? Les trouvez-vous pertinents ?

Selon les chercheurs, la connexion est si rapide qu'il serait possible de télécharger l'ensemble de la bibliothèque Netflix en moins d'une seconde. Quel commentaire en faites-vous ?

Pensez-vous que de telles vitesses pourraient être disponibles dans le commerce d’ici 5 ans ?



Voir aussi :



Des chercheurs australiens auraient atteint le record mondial de vitesse d'Internet de 44,2 térabits par seconde, permettant de télécharger 1 000 films en haute définition en une seule seconde

La vitesse de la connexion internet a baissé en Afrique après la rupture de deux câbles sous-marins, au moins deux semaines avant le retour à la normale

La vitesse à laquelle le monde se connecte a fortement diminué depuis 2015, des milliards de personnes étant privées d'Internet, selon un rapport

L'utilisation d'Internet augmente de 70 % et le streaming de plus de 12 % à cause du coronavirus, selon un rapport Une équipe de chercheurs basée à Londres a établi un nouveau record étonnant pour le transfert de données sur des câbles fibres optiques, donnant un aperçu de ce que le haut débit ultra rapide de demain pourrait offrir. Ce record, décrit dans un article de recherche publié dans la revue IEEE Photonics Technology Letters, est le double de la capacité de tout système actuellement déployé dans le monde. Les chercheurs ont déclaré que la connexion est si rapide qu'il serait possible de télécharger l'ensemble de la bibliothèque Netflix en moins d'une seconde.L'équipe de scientifiques de l'University College London, dirigée par Dr Lidia Galdino, a publié de nouvelles recherches qui promettent de faire avancer à pas de géant le développement de la prochaine génération de technologie à large bande. Une partie de cette recherche a consisté en une transmission de données de démonstration qui établit un nouveau record de vitesse pour le haut débit. Ce nouveau record double celui de tout système actuellement déployé, et bat le précédent record mondial détenu par les chercheurs au Japon.La chef d'équipe, Dr Galdino, a déclaré dans un communiqué de presse publié par l’University College London : « Alors que les interconnexions actuelles des centres de données en nuage sont capables de transporter jusqu'à 35 térabits par seconde, nous travaillons avec de nouvelles technologies qui utilisent plus efficacement l'infrastructure existante, en faisant un meilleur usage de la largeur de bande de la fibre optique et en permettant un taux de transmission record du monde de 178 térabits par seconde ».L'augmentation de la vitesse a été possible parce que les chercheurs ont pu transmettre les données à travers une gamme de couleurs beaucoup plus large que celle normalement utilisée dans la fibre optique. Selon l’article de recherche, les chercheurs ont combiné différentes technologies d'amplification nécessaires pour augmenter la puissance du signal sur cette bande passante plus large et ont maximisé la vitesse en développant de nouvelles constellations Geometric Shaping (GS), en manipulant les propriétés de chaque longueur d'onde individuelle. Les constellations GS sont des modèles de combinaisons de signaux qui utilisent au mieux les propriétés de phase, de luminosité et de polarisation de la lumière.A cette nouvelle vitesse établie par les chercheurs, il faudrait moins d'une heure pour télécharger les données qui ont constitué la première image d'un trou noir au monde, ont-ils dit. Ce nouveau record, démontré en laboratoire, est proche de la limite théorique de transmission des données établie par le mathématicien américain Claude Shannon en 1949, selon les chercheurs. Le concept est encore à l'état de preuve, ce qui veut dire que les clients de la large bande à domicile devraient attendre encore quelques années avant de trouver leur connexion Internet à un tel niveau de vitesse.L'avantage ces nouvelles recherches est qu'il serait relativement facile d'utiliser la technologie sur les infrastructures existantes, et qu'il serait raisonnablement rentable de le faire. Il suffit pour cela de moderniser les amplificateurs utilisés sur les itinéraires de fibres optiques à des intervalles de 40 à 100 km, ont déclaré les chercheurs. L'ajout de nouveaux amplificateurs coûterait 16 000 £ (21 119 USD), contre 450 000 £ (59 3950 USD) par kilomètre que peut coûter l'installation de nouvelles fibres, ont-ils estimé.De telles augmentations de vitesse seront nécessaires à l'avenir, car la quantité de données utilisées et transmises augmente, ont noté les chercheurs. Comme il devient plus facile de créer et de stocker des informations, il deviendra également plus important de pouvoir répondre aux demandes de taux de transfert de données, ont ajouté les ingénieurs de l’UCL.De plus, depuis le début de la pandémie du covid-19, la demande de services de communication à large bande a explosé, certains opérateurs enregistrant une augmentation record du trafic Internet par rapport à la période précédente, la crise ayant obligé de nombreuses personnes à se mettre en quarantaine à la maison, à travailler à distance, à faire des achats en ligne et à étudier à distance.Un rapport d’étude a établi en mars dernier, selon les statistiques préliminaires, que l'utilisation d'Internet avait augmenté de 70 % et le streaming de plus de 12 % à cause du coronavirus . Dans cette situation sans précédent, la résilience et la capacité des réseaux à large bande sont devenues encore plus critiques.Dr Galdino, principal auteur du document de recherche, a ajouté : « Mais, indépendamment de la crise du covid-19, le trafic Internet a augmenté de manière exponentielle au cours des dix dernières années et toute cette croissance de la demande de données est liée à la baisse du coût par bit. Le développement de nouvelles technologies est crucial pour maintenir cette tendance à la baisse des coûts tout en répondant aux futures demandes de débit de données qui continueront d'augmenter, avec des applications encore non pensées qui transformeront la vie des gens ».Les chercheurs australiens ont affirmé en mai avoir atteint la vitesse de 44,2 térabits par seconde en utilisant une seule puce optique de la taille d'un ongle. Le dispositif appelé “micro-comb” contiendrait des centaines de lasers infrarouges pour transférer des données à travers l'infrastructure de communication existante à Melbourne. Alors que les résultats des ingénieurs de l'UCL sont encore du niveau laboratoire, selon le document de recherche, The Independent a publié en mai que les chercheurs australiens ont installé et testé leur dispositif en dehors du laboratoire en utilisant une infrastructure existante similaire à celle utilisée par le NBN australien.Il a permis de transmettre la plus grande quantité de données jamais transmises par une seule des puces optiques, qui sont utilisées dans les systèmes à large bande par fibre optique dans le monde entier de nos jours, ont affirmé les chercheurs. Les recherches sur les grandes vitesses de transmissions tendent progressivement vers leurs applications commerciales. Le Dr Bill Corcoran de l'Université Monash en Australie a déclaré à The Independent en mai :« Il y a actuellement une course mondiale pour amener cette technologie à un stade commercial, car le micro-comb qui se trouve au cœur de cette technologie est utile dans un très large éventail de technologies existantes », a-t-il dit. « Je suppose que nous pourrions voir des appareils comme le nôtre mis à la disposition des laboratoires de recherche dans deux ou trois ans, et une première utilisation commerciale dans environ cinq ans ».Source : L’article de recherche Que pensez-vous de ces résultats ? Les trouvez-vous pertinents ?Selon les chercheurs, la connexion est si rapide qu'il serait possible de télécharger l'ensemble de la bibliothèque Netflix en moins d'une seconde. Quel commentaire en faites-vous ?Pensez-vous que de telles vitesses pourraient être disponibles dans le commerce d’ici 5 ans ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éprouvé https://www.developpez.com



Parce que le streaming, ca bouffe mine de rien 2 0 Sur un plan de consommation énergétique, ça donne quoi ? On consomme moins au Terabit envoyé ou plus ?Parce que le streaming, ca bouffe mine de rien Expert éminent https://www.developpez.com 0 0 Un EPR est suffisant