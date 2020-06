Speedtest, un indicateur de mesure des débits mobiles et fixes à large bande du monde entier, publie son analyse du mois d'avril. Singapour arrive en tête de l'actuel classement de Speedtest avec un débit de 198,46 Mbps, suivi de Hong Kong avec 176,70 Mbps. Les États-Unis se retrouvent à la 11e place avec 132,60 Mbps. La France quant à elle est à la 14e position avec 127,73 Mbps. En résumé, voici ce qui sort de l'analyse du classement de Speetest : les États-Unis sont retombés du top 10 au 11e du classement moyen des vitesses Internet après des années de classement entre le 8e et le 10e.Singapour, Hong Kong, la Thaïlande et la Suisse sont restés les plus performants dans les tests de vitesse Internet mondiaux au cours de la dernière décennie. Les autres pays qui ont perdu un classement notable au cours des dernières années sont le Canada, le Japon, l'Australie, la Norvège et la Finlande. La Belgique a perdu deux places pour se retrouver à la 37e place avec 83,68 Mbps. Les moyennes mondiales de vitesse Internet continuent de grimper et le haut débit mobile atteint des niveaux record d'adoption mondiale.Les données des deux premières années de la décennie montrent que les vitesses moyennes ont presque décuplé dans de nombreux pays en seulement dix ans. Cela étant dit, il y a encore 81 pays avec une moyenne inférieure à 25 Mbps et 24 pays avec des moyennes inférieures à 10 Mbps. En 2013, une étude de l'université de Washington a révélé que l'accès à Internet fiable et rapide dans les pays en développement était l'un des facteurs les plus importants de nombreuses mesures clés de l'avancement national.« Notre étude révèle que de nombreuses personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, y compris les sous-employés, les femmes, les résidents ruraux et d'autres qui sont souvent marginalisés, tirent de grands avantages dans des domaines tels que l'éducation, l'emploi et la santé lorsqu'ils utilisent des ordinateurs et Internet dans les lieux d'accès public », a déclaré Araba Sey, professeur adjoint de recherche à l'École d'information et chercheur principal de l'étude.La chute des USA tu top 10 serait dû à la crise du covid-19. Selon un rapport de BroadbandNow en mars dernier, les impacts du télétravail, des mesures de confinement et de quarantaine dû à l'épidémie de COVID-19 a affecté le débit d'Internet dans un certain nombre de villes américaines. BroadbandNow, un site d'analyse de la bande passante d'internet, a analysé 200 villes principales du 15 au 21 mars dernier et a trouvé que 88 des 200 villes américaines les plus peuplées analysées ont maintenant connu une certaine forme de dégradation du net, alors que de plus en plus de personnes vont travailler en ligne depuis leur domicile, suivre des films et des émissions de télévision pour se divertir.Cette dégradation a eu un impact sur le débit de l'Internet dans le pays en général. Les États-Unis se classaient constamment entre le 8e et le 10e rang pour les vitesses Internet moyennes les plus élevées au monde au cours des 24 derniers mois, mais sont récemment passés du top 10 moyen à la 11e position selon le classement de Speedtest.Alors que l'expansion et l'amélioration du haut débit ont été au centre des préoccupations des agences gouvernementales américaines au cours de la dernière décennie, le déploiement a pris du retard par rapport à la croissance prévue. Des rapports indiquent que jusqu'à 50 millions de foyers américains n'ont accès qu'à 25 Mbps , soit moins de 25 % de la moyenne nationale.Source : Speedtest Que pensez-vous des résultats de ce test ?Qu'en est-il de la vitesse de l'Internet dans votre pays ?