P2P Matrix, un protocole ouvert et un réseau de communication pour la communication décentralisée et chiffrée, Une alternative à Slack, WhatsApp, Discord et autres ?

P2P Matrix est un projet open source géré par la fondation à but non lucratif Matrix.org qui se consacre à la construction d'un protocole ouvert et d'un réseau de communication pour la communication décentralisée et chiffrée, ayant pour but de fournir une alternative ouverte viable à Slack, WhatsApp, Discord et autres silos de communication propriétaires. Il peut servir pour alimenter la communication par l'Internet des objets (IdO), la signalisation VoIP/WebRTC, la messagerie instantanée, etc. P2P Matrix et ses implémentations de référence sont publiés sous la licence Apache.



P2P Matrix ne consiste pas seulement à permettre aux utilisateurs de stocker leurs propres conversations : elle permet également d'éviter les dépendances sur Internet lui-même en travaillant sur des réseaux locaux, des réseaux maillés ou des situations où Internet a été coupé. En effet, ses créateurs visent à créer une plateforme ouverte indépendante, dynamique et évolutive comme le Web lui-même, mais pour la communication. Matrix a quitté la version bêta en juin 2019 et le protocole est entièrement adapté à une utilisation en production avec de nombreuses fonctionnalités.



Il offre des API HTTP et des SDK simples (iOS, Android, Web) pour créer des espaces de discussion, diriger des discussions et des chats bots, avec un cryptage de bout en bout, un transfert de fichiers, un historique des conversations synchronisées, des messages formatés, la lecture des reçus et bien plus encore. Les conversations sont répliquées sur tous les serveurs qui y participent. Cela signifie qu'il n'y a pas un point de contrôle ou de défaillance unique. Ainsi, vous pouvez joindre n'importe quel autre utilisateur de l'écosystème mondial de Matrix, qui compte plus de 9 millions d'utilisateurs, y compris ceux d'autres réseaux via des ponts.





Matrix fournit un chiffrement de bout en bout via les cliquets cryptographiques Olm et Megolm. Cela garantit que seuls les destinataires visés peuvent déchiffrer vos messages, tout en vous avertissant si d’autres dispositifs inattendus sont ajoutés à la conversation. Le cryptage de Matrix est basé sur l'algorithme à double cliquet popularisé par Signal, mais étendu pour prendre en charge le chiffrement dans les espaces contenant des milliers d'appareils. Olm et Megolm sont spécifiés comme un standard ouvert et les implémentations sont publiées sous la licence Apache.



En outre, avec l'avènement du WebRTC, les développeurs ont acquis la capacité d'échanger des appels vocaux et vidéos de haute qualité, mais il n’existe pas un moyen standard d'acheminer réellement les appels. Les développeurs de Matrix estiment qu’il peut être vu comme la couche de signalisation manquante pour le WebRTC. « Si vous intégrez la voix sur IP dans votre application ou si vous souhaitez exposer votre application VoIP existante à un public plus large, il ne devrait pas y avoir de problème à utiliser les SDK et les ponts de Matrix », indiquent-ils.



Ils expliquent aussi que Matrix doit son nom à sa capacité à faire le pont entre les plateformes existantes et une matrice de communication ouverte à l'échelle mondiale. Les ponts sont au cœur de Matrix et sont conçus pour être aussi faciles à écrire que possible, Matrix fournissant le langage du plus grand dénominateur commun pour relier les réseaux entre eux. L'équipe centrale de Matrix maintient des ponts vers Slack, IRC, XMPP et Gitter, tandis que la communauté plus large de Matrix fournit des ponts pour Telegram, WhatsApp, Facebook, Hangouts, Signal, etc.



Selon ses développeurs, Matrix peut traiter tout type de données en temps réel, et pas seulement la messagerie et la VoIP. En établissant des ponts vers le plus grand nombre possible de silos de l'IdO, les données peuvent être publiées en toute sécurité sur le réseau Matrix. Les solutions IdO basées sur Matrix sont unifiées, plutôt que verrouillées à des fournisseurs spécifiques, et peuvent même publier ou consommer des données Matrix directement à partir de dispositifs via des transports à très faible bande passante (100 bps ou moins).



De même, ils indiquent que Matrix peut être la couche d'unification des communications et des données mondiales dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En somme, Matrix est un magasin de conversation décentralisé plutôt qu'un protocole de messagerie. Lorsque vous envoyez un message dans Matrix, il est répliqué sur tous les serveurs dont les utilisateurs participent à une conversation donnée, de la même manière que les communications sont répliquées entre les dépôts Git. Il n'y a pas de point de contrôle ou de défaillance unique dans une conversation Matrix qui s'étend sur plusieurs serveurs.



L'acte de communication avec quelqu'un d'autre dans Matrix partage la propriété de la conversation à égalité avec lui. Même si votre serveur est hors ligne, la conversation peut se poursuivre sans interruption ailleurs jusqu'à son retour. Par défaut, Matrix utilise de simples API HTTPS+JSON comme transport de base, mais elle adopte également des transports plus sophistiqués tels que les WebSockets ou CoAP+Noise.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de Matrix ?

Selon vous, serait-il une alternative à Slack, WhatsApp, Discord et autres ?



