Cloudfare lance 1.1.1.1 for Families, une offre de son résolveur DNS destinée aux familles, Qui permettrait de bloquer du contenu pour adulte



Le DNS est incontournable dès lors que l’on se connecte à Internet puisqu’il « traduit » les noms de domaine d’Internet en adresses numériques IP (Internet Protocol). Ce mécanisme est généralement chapeauté par le FAI. Il existe toutefois déjà des alternatives avec des services de redirection DNS tels que celui d’OpenDNS. Google est aussi présent dans ce domaine avec Google Public DNS lancé en 2009.



Prince a expliqué que : « Le problème est que ces services DNS sont souvent lents et ne respectent pas la vie privée. Ce que de nombreux internautes ne réalisent pas, c'est que même si vous visitez un site web crypté – avec le petit verrou vert dans votre navigateur – cela n'empêche pas votre résolveur DNS de connaître l'identité de tous les sites que vous visitez. Cela signifie que, par défaut, votre FAI, chaque réseau wifi auquel vous êtes connecté et votre fournisseur de réseau mobile ont une liste de tous les sites que vous avez visités lors de leur utilisation. »





Et de rappeler que « Les opérateurs de réseaux se léchaient les babines depuis longtemps à l'idée de prendre les données de navigation de leurs utilisateurs et de trouver un moyen de les monétiser. Aux États-Unis, cela a été plus facile il y a un an quand le Sénat a voté pour éliminer les règles qui empêchaient les FAI de vendre les données de navigation de leurs utilisateurs. Avec toutes les inquiétudes suscitées par les données que des entreprises comme Facebook et Google collectent sur vous, il nous faut maintenant ajouter des FAI comme Comcast, Time Warner et AT & T à la liste. Et, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un problème uniquement réservé aux États-Unis – les FAI du monde entier voient la même occasion d'envahir la vie privée. »



L’entreprise se veut rassurante et promet que les données personnelles collectées par le service ne seront pas utilisées à des fins commerciales et elles ne seront conservées que pendant 24 heures, exclusivement pour un usage interne et technique.



1.1.1.1 For Families



Cloudfare affirme qu’il traite désormais plus de 200 milliards de demandes DNS par jour, ce qui fait de lui le second plus grand résolveur DNS public au monde derrière Google. Fort de cette notoriété et parce que la plupart des utilisateurs de ce service sont des particuliers, Cloudfare a estimé qu’il était temps pour lui de proposer une offre familiale :



« Depuis le lancement de 1.1.1.1, la première demande que nous avons reçue est de fournir une version du produit qui filtre automatiquement les mauvais sites. Bien que 1.1.1.1 puisse protéger la confidentialité des utilisateurs et optimiser l'efficacité, il est conçu pour une résolution DNS directe et rapide, pas pour bloquer ou filtrer le contenu. Les demandes que nous avons reçues proviennent en grande partie d'utilisateurs à domicile qui souhaitent s'assurer qu'ils disposent d'une protection contre les menaces de sécurité et peuvent empêcher les enfants d'accéder au contenu réservé aux adultes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de répondre à ces demandes ».



Selon Cloudfare, 1.1.1.1 for Families serait « le moyen le plus simple d'ajouter une couche de protection à votre réseau domestique et de le protéger contre les logiciels malveillants et le contenu pour adultes ». 1.1.1.1 for Families tire parti du réseau mondial de Cloudflare pour garantir sa rapidité et sa sécurité dans le monde entier, « et il inclut les mêmes garanties de confidentialité solides que nous nous étions engagés à lancer 1.1.1.1 il y a deux ans. Et, tout comme 1.1.1.1, nous le proposons gratuitement et il s’adresse à n’importe quelle maison partout dans le monde ».





Deux saveurs: 1.1.1.2 (pas de malware) et 1.1.1.3 (pas de malware ou de contenu pour adultes)



1.1.1.1 for Families est facile à configurer et à installer, ne nécessitant que la modification de deux chiffres dans les paramètres de vos appareils domestiques ou de votre routeur réseau: votre DNS principal et votre DNS secondaire.



1.1.1.1 for Families a deux options par défaut: une qui bloque les logiciels malveillants et l'autre qui bloque les logiciels malveillants et le contenu pour adultes. Vous choisissez le paramètre que vous souhaitez en fonction de l'adresse IP que vous configurez.



Blocage des programmes malveillants uniquement

DNS primaire: 1.1.1.2

DNS secondaire: 1.0.0.2

Logiciels malveillants et contenu pour adultes

DNS primaire: 1.1.1.3

DNS secondaire: 1.0.0.3

« Au cours des prochains mois, nous fournirons la possibilité de définir des paramètres de configuration supplémentaires pour 1.1.1.1 for Families. Cela comprendra des options pour créer des listes blanches et des listes noires spécifiques de certains sites. Vous pourrez définir les heures de la journée où les catégories, telles que les médias sociaux, sont bloquées et obtenir des rapports sur l'utilisation d'Internet par votre foyer ».



Source :



Et vous ?



Avez-vous déjà utilisé ce service ?

Source : Cloudfare

Avez-vous déjà utilisé ce service ?

Que pensez-vous de cette offre pour les familles ?

