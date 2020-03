L'infrastructure réseau pourrait être mise à rude épreuve à cause de la pandémie de COVID-19, YouTube et Netflix se mobilisent pour prévenir le risque de congestion sur Internet 4PARTAGES 4 0 L'auto-isolement, de l'éloignement social et de la mise en quarantaine causés par la pandémie de coronavirus oblige un nombre sans cesse croissant de personnes à se tourner vers Internet pour des activités qui s'effectuait auparavant habituellement hors ligne – le travail, l'apprentissage, les soins de santé, etc. – ou pour simplement se divertir. Cette situation met l’infrastructure réseau et les services à rude épreuve alors qu'ils luttent pour répondre à une demande qui explose. Certains experts estiment toutefois que l’infrastructure réseau devrait être capable de résister à cette hausse soudaine de la sollicitation d’Internet.



À l’heure actuelle, les activités qui monopolisent le plus la bande passante sont liées aux services de streaming vidéo (et de jeux ?) fournis par des entreprises tels que YouTube, Netflix, Twitch, Prime Video et Co. L'augmentation soudaine du taux de fréquentation de ces services est susceptible de provoquer des encombrements et de mauvaises performances sur le réseau en Europe. YouTube et Netflix ont décidé d'agir pour prévenir d'éventuels problèmes de congestion sur Internet.





En effet, d’après un rapport remis en 2019 par le cabinet d’étude Sandvine, la consommation de contenus vidéo sur Internet a représente plus de 60 % du volume total du trafic descendant, YouTube et Netflix représentant ensemble environ 21 % de ce volume total. En parallèle, une étude du site Nielsen montre que le fait que les gens restent chez eux à cause de la pandémie de COVID-19 peut entraîner une augmentation de près de 60 % de la quantité de contenu qu’ils regardent dans certains cas et potentiellement plus selon les raisons. Les services de streaming tels que Disney Plus, Netflix, Hulu et d’autres formes de divertissement en streaming, y compris le jeu en ligne, se développeront à mesure que les gens resteront longtemps à la maison. Dans un article de blog, Cloudflare a noté que Seattle, le point zéro de la propagation de coronavirus aux États-Unis, a vu une hausse de 40 % environ de l’utilisation d’Internet depuis le début de la crise. Les principaux échanges Internet dans des villes comme Amsterdam, Londres et Francfort ont connu un pic de trafic de 10 à 20 % depuis le 9 mars.



Netflix se mobilise pour éviter la congestion



C’est dans ce contexte que la CNBC a rapporté qu’un émissaire de l’Union européenne a récemment rencontré Reed Hastings, le CEO de Netflix. La discussion a porté sur les solutions envisageables pour soulager la sollicitation extrême d’Internet en faveur des services essentiels, au regard de la crise sanitaire qui sévit actuellement.



Le commissaire européen en charge du numérique et du marché intérieur, Thierry Breton, a souligné l’importance de maintenir le bon fonctionnement d’Internet, en particulier en période de pandémie de coronavirus et d’isolement permanent des personnes. Il a fait appel au sens des responsabilités de chacun à travers un tweet dans lequel il a recommandé aux uns et aux autres de privilégier autant que faire se peut la résolution d’affichage SD lors de leurs séances vidéoludiques ou pour profiter de contenus multimédias disponibles en ligne : « #SwitchToStandard definition when HD is not necessary ».





Au cours de cet échange, il a notamment été question d’une nouvelle fonctionnalité qui abaisserait automatiquement la résolution côté utilisateur (et par extension le bitrate) à la définition standard en période de forte utilisation d’Internet. Netflix a par la suite confirmé au site Web Numerama qu’il limiterait la qualité de ses flux en Europe pendant 30 jours.



« À la suite des discussions entre Thierry Breton et Reed Hastings, et compte tenu des défis inédits liés à la propagation du coronavirus, Netflix a pris la décision de réduire le débit sur l’ensemble de ses flux en Europe pour une durée de 30 jours. Selon nos estimations, cela représente une baisse d’environ 25 % du trafic, tout en maintenant un service de qualité pour nos abonnés », a déclaré un porte-parole de Netflix France à ce propos.



Cette mesure vient s’ajouter aux autres actions entreprises par Netflix depuis 2011 afin de maintenir une qualité de service stable et acceptable dans les zones à faible bande passante, y compris la mise en œuvre déjà effective d’un outil de streaming adaptatif qui ajuste automatiquement la qualité du streaming vidéo en fonction de la bande passante accessible.



Netflix, qui travaille en partenariat avec des fournisseurs de services Internet du monde entier sur la gestion du réseau, déterminera la qualité de flux la plus adaptée aux utilisateurs afin d’éviter la mise en mémoire tampon. Si la bande passante est faible, les vidéos seront automatiquement diffusées à une résolution plus faible.



La réaction chez Google



Après Netflix, YouTube a été le second acteur majeur de l'industrie d'Internet a annoncé qu'il réduirait la qualité de son flux au sein de l'Union européenne et en Grande-Bretagne pour éviter la congestion sur Internet, après que le représentant de l'UE, Thierry Breton, ait demandé aux plateformes de diffusion en continu de réduire la qualité de leurs vidéos pour éviter la surcharge d'Internet.



Cette décision a été prise après que Breton ait parlé à Sundar Pichai, le CEO d'Alphabet et à Susan Wojcicki, la CEO de YouTube. La filiale d'Alphabet a déclaré que jusqu'à présent, elle n'avait connu que quelques pics d'utilisation, mais a décidé d'agir pour minimiser la pression sur le système : « Nous nous engageons à basculer temporairement tout le trafic dans l'UE vers la définition standard par défaut », a déclaré la société dans un communiqué. La mesure restera en vigueur pendant 30 jours, sous réserve de révision.



Source : CNBC, Reuters, Cloudflare, Twitter



