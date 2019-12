IDC prévoit que le nombre de connexions 5G dans le monde atteindra 1,01 milliard en 2023, Prévision réaliste ou optimiste ? 0PARTAGES 3 0 L’International Data Corporation (IDC) vient de dévoiler, dans son rapport intitulé « Worldwide 5G Connections Forecast », ses premières prévisions en ce qui concerne l’évolution de l’adoption de la 5G dans le monde entre 2019 et 2023. Le cabinet d’analyse prévoit que le nombre de connexions 5G passera d’environ 10 millions en 2019 pour atteindre 1,01 milliard en 2023, année durant laquelle la 5G devrait représenter 8,9 % de toutes les connexions d’appareils mobiles. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 217,2 % pour la période de prévision de 2019 à 2023.



D’après IDC, plusieurs facteurs contribueront à favoriser l’adoption de la 5G au cours des prochaines années :



Création et consommation de données

La quantité de données créées et consommées que ce soit par le grand public et les entreprises va continuer d’augmenter au cours des prochaines années. L’adoption de la 5G par les utilisateurs et la prise en charge des scénarios d’usage gourmands en données au sein de réseaux supportant cette nouvelle technologie devraient permettre aux opérateurs de réseau de gérer plus efficacement les ressources du réseau, améliorant ainsi les performances et la fiabilité.



Plus de choses connectées

Étant donné que l’IoT gagne du terrain, la nécessité de prendre en charge des millions de terminaux connectés en même temps deviendra de plus en plus critique. Avec la possibilité de permettre un nombre exponentiellement plus dense de connexions simultanées, l’avantage de la densification de la 5G est essentiel pour les opérateurs de réseaux mobiles qui souhaiteront bénéficier de performances de réseau fiables.



Vitesse et accès en temps réel

La vitesse et la latence autorisées par la 5G ouvriront la porte à de nouveaux scénarios d’usage et ajouteront la mobilité en option à de nombreux cas existants. Beaucoup de ces scénarios d’usage viendront d’entreprises qui cherchent à tirer parti des avantages technologiques de la 5G dans leurs initiatives en matière d’informatique de pointe, d’intelligence artificielle et de services Cloud.



À ce sujet, Jason Leigh, responsable de recherche de la branche Mobility chez IDC, a déclaré : « Bien qu’il y ait plusieurs raisons de se réjouir [de l’avènement] de la 5G et qu’il existe d’impressionnants premières expériences réussies alimentant cet enthousiasme, la voie vers la réalisation du plein potentiel de la 5G au-delà des services mobiles à large bande améliorés est un travail de longue haleine, avec d’importants efforts à fournir sur les normes, les réglementations et les attributions de spectre. Malgré le fait que bon nombre de scénarios d’usage les plus futuristes impliquant la 5G restent à trois ou cinq ans [d’une réelle exploitation] à l’échelle commerciale, les abonnés mobiles seront attirés par la 5G pour la diffusion vidéo en continu, les jeux mobiles et les applications AR/VR à court terme ».





IDC estime également qu’outre la construction de l’infrastructure de réseau 5G, les opérateurs de réseaux mobiles auront beaucoup à faire pour assurer un retour sur investissement :



Des applications uniques et incontournables

Les opérateurs de réseaux mobiles doivent investir dans le développement d’applications mobiles 5G et travailler avec les développeurs pour créer des applications et des scénarios d’usage robustes qui tirent pleinement parti de la vitesse, de la latence et de la densité de connexion offertes par la 5G.



Orientation sur les meilleures pratiques 5G

Les opérateurs de téléphonie mobile doivent se positionner comme des conseillers de confiance en matière de connectivité, en dissipant les idées fausses et en fournissant des conseils sur les domaines dans lesquels la 5G pourrait être utilisée au mieux par un client et, ce qui est tout aussi important, sur les cas où le besoin peut être satisfait par d’autres technologies d’accès.



Les partenariats sont essentiels

Des partenariats approfondis avec les fournisseurs de logiciels, de matériel et de services, ainsi que des relations étroites avec les partenaires industriels, sont nécessaires pour intégrer les diverses technologies nécessaires à la réalisation des cas d’utilisation 5G les plus complexes et pour garantir que les solutions 5G s’alignent étroitement sur la réalité opérationnelle des besoins quotidiens des clients.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ces prévisions d’IDC concernant la 5G ?

Est-il prudent d’entreprendre ce genre d’étude et d’avancer de telles prévisions sachant que la technologie en elle-même est encore inexistante ?

De votre point de vue, s’agit-il de prévisions réaliste ou optimiste ?



