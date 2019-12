en 2011, une femme de 75 ans a admis avoir endommagé des câbles à fibres optiques reliant la Géorgie à l’Arménie alors qu’elle cherchait du cuivre ;

en 2018, une liaison par fibre optique dans les Orcades a été accidentellement coupée lors de la construction d’un nouvel hôpital.

L’accès à Internet a été perturbé dans certaines parties de l’Europe de l’Est, en Iran et en Turquie ce jeudi. L’incident aurait été apparemment causé par le sectionnement de plusieurs câbles à fibres optiques, a récemment rapporté la BBC. La perturbation brutale qui en a résulté a rendu indisponible, pendant environ 30 minutes à deux heures, de nombreux services habituellement accessibles sur la toile dans cette partie du globe, notamment ceux du géant Google.Pour adresser rapidement le problème, la firme de Mountain View a recommandé aux fournisseurs de services Internet de se connecter à ses autres serveurs. Dans une déclaration, la société a blâmé les « multiples coupures simultanées de fibres » qui sont, malgré tout, un phénomène très rare. La BBC a confirmé que l’accès à Internet en Bulgarie, en Iran et en Turquie avait été perturbé pendant environ deux heures ce jeudi.Le service de surveillance d’Internet Netblocks a également confirmé que ce jeudi matin, plusieurs fournisseurs de services de téléphonie fixe et mobile ont dû faire face à des perturbations et que les « niveaux de connectivité nationaux » sont inférieurs à 50 %. Netblocks a assuré que les services YouTube, Gmail et Google sont en baisse dans plusieurs pays : « fort impact en Turquie, en Europe de l’Est », précisant qu’il s’agit d’un « incident non lié au filtrage d’état ».Sadjad Bonabi, un directeur de la Compagnie d’infrastructure des communications de l’Iran, a déclaré que deux coupures se sont produites en même temps, l’une entre l’Iran et Bucarest et l’autre sur une ligne à destination de Munich. Ces deux incidents ont perturbé le trafic sur l’un des principaux câbles à fibres optiques de la région.Même si aucune explication permettant de comprendre l’origine de ces incidents n’a pour l’instant été donnée, Google a assuré qu’il publierait un rapport d’incident complet dans les semaines à venir.Des phénomènes similaires ont déjà été observés par le passé. Dans ces cas, les câbles permettant d’accéder au réseau Internet avaient été sectionnés accidentellement :Sources : BBC, Twitter Qu’en pensez-vous ?