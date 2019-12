Reuters a rapporté en octobre dernier que la Chine s’apprêterait à lancer sa propre monnaie numérique. Les choses seraient en train de se préciser davantage, selon un rapport de MIT Technology Review qui cite Caijing, un influent journal d'informations financières chinoises. En effet, le pays prévoit de lancer un projet pilote en situation réelle de sa monnaie numérique, dont la première phase pourrait commencer avant la fin de l'année. La Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale du pays, va bientôt tester ce qu’elle a appelé « paiement électronique en monnaie numérique » (DCEP) dans les villes de Shenzhen et Suzhou, a rapporté MIT le mardi.En août, un responsable de la PBOC a déclaré que la monnaie, que la Chine développe depuis plusieurs années, était "proche" d'être émise. Le nouveau rapport en chinois publié par le journal Caijing, cité par MIT, a donné des détails sur les prochaines étapes spécifiques de l’évolution de la cryptomonnaie. Selon le journal, la Banque populaire pourrait lancer une expérience à petite échelle à Shenzhen avant la fin de l'année avant que le DCEP soit largement promu dans la ville en 2020. En plus de Shenzhen, le projet pilote aurait également lieu dans la ville orientale de Suzhou, selon Caijing. Si les tests se déroulent comme prévu, la monnaie sera probablement mise en service peu de temps après, selon MIT.Ce rapport vient confirmer les récentes spéculations selon lesquelles la Chine est sur le point de devenir la première grande économie à émettre de la monnaie numérique souveraine. Au cours des précédents mois, pendant que Libra de Facebook était malmené par les autorités politiques et monétaires, des rapports ont fait état que la Chine chercherait à se lancer sur le marché des cryptomonnaie. Selon le rapport de Reuters publié en octobre, la nouvelle monnaie numérique proposée par la Chine ressemblerait à celle de Facebook et pourrait être utilisée sur les principales plateformes de paiement telles que WeChat et Alipay, avait déclaré un haut responsable de la banque centrale le mois dernier.Ce mouvement n’est pas vraiment très surprenant à cause des précédentes décisions des autorités chinoises. La Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme (NDRC), une agence de planification économique de haut niveau qui relève du Conseil d'État chinois, a exclu en novembre l’extraction du bitcoin comme une industrie devant être progressivement éliminée du pays. Six mois plus tôt, l’agence nationale avait classé le minage des cryptomonnaies, lorsqu’elle a proposé son catalogue des industries qu'elle voulait encourager, restreindre ou éliminer, comme activité à éliminer et recommandait aux gouvernements locaux d'éliminer progressivement l'exploitation du bitcoin du pays.Selon le rapport, la PBOC s'associera à des banques commerciales pour émettre la monnaie et, pendant la phase initiale, les banques se feront concurrence pour déterminer la meilleure façon d'utiliser le nouveau système de paiement. Le rapport indique que le projet pilote prendra en compte probablement sept entreprises d'État : les quatre plus grandes banques commerciales et trois grandes entreprises de télécommunications.Le programme pilote se concentrera sur des industries comme le transport, l'éducation, le commerce et les soins médicaux. Alors que certaines banques ont choisi de collaborer avec des entreprises de télécommunications pour développer des cartes SIM avec portefeuille numérique intégré, d'autres ont construit leurs propres applications de portefeuille, a rapporté The Block, un site Web d’information sur la blockchain et la cryptomonnaie.MIT a également rapporté que le DCEP devrait remplacer directement les espèces physiques comme moyen de paiement. Déjà les billets de banque et les pièces chinois sont en train d’être rapidement remplacés par des paiements mobiles, notamment via Alipay et WeChat Pay, les applications basées sur le QR-code qui sont devenues omniprésentes en l'espace de quelques années seulement. D’après MIT, en 2018, les paiements mobiles représentaient plus de 80 % de tous les paiements en Chine, contre moins de 20 % en 2013.« Les Chinois sont en avance en termes d'usage. Ils sont habitués à utiliser des monnaies électroniques avec leur téléphone. On a même vu des scènes avec des SDF chinois qui demandaient à être payés de manière électronique. C'est une évolution logique », avait déclaré en septembre dernier Alexis Roussel, cofondateur de Bity, plateforme suisse d'échange de bitcoins. « Pour l'économie, il y a un avantage à avoir une monnaie cryptographique. L'argent circule plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir une application spécifique d'une entreprise. La monnaie est acceptée partout », avait-il ajouté, d’après le site Web de radio télévision suisse (rts.ch).Il faut noter que Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et secrétaire général du Parti communiste chinois, a déclaré en octobre que le pays devait « saisir l'opportunité » offerte par la technologie de la blockchain en tant que noyau de l'innovation. « Nous devons considérer la blockchain comme une percée importante pour l'innovation indépendante des technologies de base », a-t-il dit. « Nous devons clarifier l'orientation principale, accroître les investissements, nous concentrer sur un certain nombre de technologies clés et accélérer le développement de la technologie de la blockchain et l'innovation industrielle ».Selon The Block, le projet de cryptomonnaie de Facebook aurait incité PBOC à réaliser son plan de monnaie numérique en avance par rapport à son calendrier initial. La banque centrale a lancé son initiative de monnaie numérique en 2014, selon le site Web. Cependant, c’est récemment que les responsables de la banque ont commencé à faire des commentaires publics sur la monnaie numérique de la Chine après que Facebook ait annoncé le projet Libra en juin. Des personnes qui connaissent la situation à la PBOC ont déclaré à Caijing, d’après The Block : « Auparavant [la banque centrale] n'était pas pressée de le faire. Récemment, tout d'un coup, ils ont accéléré ».La Chine n'est pas le seul pays à vouloir prendre les devants en matière d'émission de monnaie numérique. La semaine dernière, la Banque de France a annoncé l'intention du pays de tester sa monnaie numérique en 2020 . Lors d'une récente conférence conjointe de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque nationale de Belgique, un membre du directoire de la BCE a également commenté le potentiel de la monnaie numérique, déclarant qu'elle « pourrait garantir que les citoyens puissent continuer à utiliser la monnaie de la Banque centrale même si les espèces ne sont finalement plus utilisées ».En ce qui concerne le nouveau système chinois DCEP, les banques commerciales obtiendront d'abord la monnaie numérique de la PBOC en déposant une réserve en yuan, selon The Block. Les utilisateurs et les entreprises peuvent ensuite enregistrer leurs portefeuilles numériques auprès de ces banques commerciales pour utiliser la nouvelle monnaie numérique. Le DCEP sera également compatible avec Alipay et WeChat Pay, selon Mu Changchun, directeur de l'institut de recherche sur la monnaie numérique du PBOC. Il a également dit qu'il peut être utilisé sans connexion Internet.Cependant, certaines questions qui pourraient venir à l’esprit des utilisateurs concernent la protection de la vie privée et à l'anonymat, ainsi que les mesures d’accès à l'information sur les transactions par le gouvernement. Toutefois, selon le rapport de MIT, M. Mu a dit à Caijing que le DCEP offrira aux utilisateurs au moins un certain degré d’ « anonymat », sans qu’il n’explique comment cela pourrait fonctionner.Sources : MIT Que pensez-vous du nouveau système de paiement électronique en monnaie numérique de la Chine ?Selon vous, les utilisateurs chinois devraient s’inquiéter de la mesure de protection de la vie privée d’un pareil système ?