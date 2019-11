L'ISOC a vendu le registre .org à Ethos Capital pour 1,1 milliard de dollars, Afin « de faire beaucoup plus pour que l'Internet soit accessible à tous » 13PARTAGES 8 0 L'ICANN a sollicité, plus tôt cette année, des commentaires du public sur un nouveau contrat de vente de Public Interest Registry (PIR) – une association sans but lucratif, créée par l'Internet Society en 2002 pour assurer la gestion du domaine Internet de premier niveau .org – à la société de capital-investissement Ethos Capital. Dans le cadre de la demande de l’autorité de régulation de l'Internet, des milliers de commentaires de personnes et d’organisations ont été soumis, qui soutenaient pour la plupart le maintien du plafonnement des prix des domaines .org.



Une décision de l'ICANN de





Cependant, Internet Society a annoncé dans un article publié vendredi que la vente de PIR à une société de capital-investissement était dans l’intérêt de l’Internet. « De cette façon, nous serons en mesure de continuer à déployer des efforts alignés sur notre objectif d'élargir la portée de l'Internet et de le rendre plus fort », a déclaré l’association.



Dans son article publié sur le blog KeyPointsAbout.org, Internet Society a annoncé que « dans un souci de transparence sur les détails de l'accord concernant l'acquisition par Ethos Capital du Registre d'intérêt public », le prix d'achat de l'opération s’élève à « 1,135 milliard de dollars ». Selon l’article de l’association, cette somme sera traitée sous la forme d'un fonds qu'elle investira en tant que fonds de dotation et les revenus issus de cet investissement seront consacrés à financer son travail afin de remplir sa mission sur une plus grande échelle.



« Notre mission est de soutenir et de promouvoir le développement de l'Internet à travers le monde – un Internet ouvert, connecté au monde, sécurisé et digne de confiance. Notre accord avec Ethos Capital nous permettra d'accélérer nos initiatives basées sur un financement plus durable et plus fiable, de nous engager dans des investissements à plus long terme et de faire beaucoup plus pour que l'Internet soit accessible à tous », lit-on dans son article.



« Ce financement est suffisant pour fournir à l'Internet Society des revenus annuels largement équivalents à ce que nous recevons actuellement du PIR. Et grâce à des investissements responsables et bien gérés, nous pensons que ce fonds fournira un niveau de financement comparable à l'Internet Society à perpétuité », a dit Internet Society.



L’association avait déjà marqué son soutien à l’opération en début du mois lorsqu’elle annonçait



Mais les organisations telles que l’Internet Commerce Association (ICA), ont affirmé que cette vente sapera l’objet même du domaine .org, en rendant la vie plus difficile pour les organisations à but non lucratif déjà en difficulté. Dans une lettre publique à l'ICANN plus tôt ce mois, l’ICA a dit que la décision de plafonnement de prix dans les domaines .org devrait être boquée. Cependant, s’adressant à la communauté .org, le Public Interest Registry a déclaré n’avoir « aucun plan spécifique pour tout changement de prix » pour le domaine .org.



Mais l’ICA a continué pour dire dans sa lettre que maintenant, sous la propriété privée, les promesses sont probablement vides. « Vous pouvez sûrement maintenant apprécier la terrible erreur que vous avez commise », a déclaré l'organisme dans la lettre. Toutefois, il a notifié à l’ICANN : « Heureusement, la prétendue vente du registre .org vous offre la possibilité de suspendre votre approbation, de résilier le contrat de registre en ce qui concerne toute transaction effectuée et de soumettre le contrat à une offre concurrentielle ». Mais, jusqu’à présent, rien ne montre que l’opération d’acquisition de PIR sera annulée.





Un processus de consultation ouverte sera lancé pour déterminer la structure de gouvernance la plus appropriée pour remplacer le PIR



L'Internet Society a aussi dit dans son article d’hier, qu’elle mettra en place une nouvelle structure de gouvernance pour le nouveau mécanisme de dotation qui délivre le fonds, qui devrait fonctionner comme une organisation de soutien distincte de la même manière que le PIR, qui lui est une association sans but lucratif. La proposition de nouvelle structure devrait être soumise à une consultation ouverte de la communauté .org, selon l’association.



« Les structures de gouvernance du fonds de dotation seront proposées après consultation d'experts en gestion des fonds de dotation à but non lucratif. Une fois les options proposées, l'Internet Society lancera un processus de consultation ouverte avec la communauté pour déterminer la structure de gouvernance la plus appropriée à mettre en place ». « Grâce à ce mécanisme de financement et aux investissements que nous serons en mesure de faire grâce au fonds de dotation, l'Internet Society ne dépendra plus que d'une seule source de revenus d'une seule entreprise, dans une seule industrie », a écrit l’association.



Lors de la soumission des commentaires sur la levée du plafonnement des prix des domaines .org, seules six réponses soutenaient des prix plus élevés, dont l'une d'entre elles a été postée par un ancien dirigeant de Verisign, une société à but lucratif qui administre le domaine .com et qui pourrait vouloir augmenter ses propres prix à l'avenir. Un autre commentaire émanait d'une organisation de lobbying dont Verisign est membre. Ce qui contribue à justifier l’inquiétude des experts et des activistes de l’Internet.



Dans la couverture de l’opération de vente, plusieurs médias ont publié des titres qui abordent dans le même sens que les milliers de commentaires qui craignent que l’acquisition de PIR nuise aux organisations à but non lucratif. Entre autres, Motherboard a titré que « Le capital-investissement va ruiner le système de domaine.org et nuire aux organisations à but non lucratif », tandis qu’un article publié jeudi par Medium avait pour titre « La vente de .org est un départ radical qui met l'Internet en danger ». Et vous, qu’en pensez-vous ?



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous du fait qu’une société de capital-investissement mette la main sur le PIR qui gère des domaines .org ?

Que pensez-vous de la mise en place d’une nouvelle structure, dont parle Internet Society dans son article, pour gérer les domaines .org ?

Cette vente met-elle vraiment le système .org en danger ?



Lire aussi



La gestion des domaines .ORG des organisations à but non lucratif en passe d'être attribuée à une société de capital-investissement, un accord qui inquiète des experts

L'ICANN a décidé de supprimer les dispositions de plafonnement de prix dans les domaines en .org, malgré une forte opposition de la communauté

Pour protéger Internet, l'ICANN appelle la communauté à un déploiement complet de DNSSEC, pour prévenir les attaques du système de noms de domaine

Internet serait-il en proie à une vague d'attaques inédites du système de noms de domaine ? C'est un risque selon l'ICANN

L'ICANN a sollicité, plus tôt cette année, des commentaires du public sur un nouveau contrat de vente de Public Interest Registry (PIR) – une association sans but lucratif, créée par l'Internet Society en 2002 pour assurer la gestion du domaine Internet de premier niveau .org – à la société de capital-investissement Ethos Capital. Dans le cadre de la demande de l’autorité de régulation de l'Internet, des milliers de commentaires de personnes et d’organisations ont été soumis, qui soutenaient pour la plupart le maintien du plafonnement des prix des domaines .org.Une décision de l'ICANN de supprimer les dispositions de plafonnement de prix dans les domaines en .org pour des enregistrements et les renouvellements de domaine .org abordables, prise en juin dernier a motivé cette vente. Selon le décompte de commentaires soumis , 3 252 commentaires, soit 98 %, se sont opposés au changement dans le prix. Aussi, l’accord de vente a suscité des inquiétudes des experts et des activistes d'Internet, qui affirment qu'il irait à l'encontre de l'intention du système .org, pourrait nuire à Internet et faire monter les prix sur les organismes sans but lucratif.Cependant, Internet Society a annoncé dans un article publié vendredi que la vente de PIR à une société de capital-investissement était dans l’intérêt de l’Internet. « De cette façon, nous serons en mesure de continuer à déployer des efforts alignés sur notre objectif d'élargir la portée de l'Internet et de le rendre plus fort », a déclaré l’association.Dans son article publié sur le blog KeyPointsAbout.org, Internet Society a annoncé que « dans un souci de transparence sur les détails de l'accord concernant l'acquisition par Ethos Capital du Registre d'intérêt public », le prix d'achat de l'opération s’élève à « 1,135 milliard de dollars ». Selon l’article de l’association, cette somme sera traitée sous la forme d'un fonds qu'elle investira en tant que fonds de dotation et les revenus issus de cet investissement seront consacrés à financer son travail afin de remplir sa mission sur une plus grande échelle.« Notre mission est de soutenir et de promouvoir le développement de l'Internet à travers le monde – un Internet ouvert, connecté au monde, sécurisé et digne de confiance. Notre accord avec Ethos Capital nous permettra d'accélérer nos initiatives basées sur un financement plus durable et plus fiable, de nous engager dans des investissements à plus long terme et de faire beaucoup plus pour que l'Internet soit accessible à tous », lit-on dans son article.« Ce financement est suffisant pour fournir à l'Internet Society des revenus annuels largement équivalents à ce que nous recevons actuellement du PIR. Et grâce à des investissements responsables et bien gérés, nous pensons que ce fonds fournira un niveau de financement comparable à l'Internet Society à perpétuité », a dit Internet Society.L’association avait déjà marqué son soutien à l’opération en début du mois lorsqu’elle annonçait l’accord d’acquisition par Ethos Capital : « Il s’agit d’un développement important et intéressant à la fois pour Internet Society et pour Public Interest Registry ». « Cette transaction fournira à Internet Society un financement durable et les ressources nécessaires pour faire progresser notre mission à une plus grande échelle tout en poursuivant notre travail visant à rendre Internet plus ouvert, accessible et sécurisé pour tous », avait déclaré Andrew Sullivan, président et chef de la direction d’Internet Society.Mais les organisations telles que l’Internet Commerce Association (ICA), ont affirmé que cette vente sapera l’objet même du domaine .org, en rendant la vie plus difficile pour les organisations à but non lucratif déjà en difficulté. Dans une lettre publique à l'ICANN plus tôt ce mois, l’ICA a dit que la décision de plafonnement de prix dans les domaines .org devrait être boquée. Cependant, s’adressant à la communauté .org, le Public Interest Registry a déclaré n’avoir « aucun plan spécifique pour tout changement de prix » pour le domaine .org.Mais l’ICA a continué pour dire dans sa lettre que maintenant, sous la propriété privée, les promesses sont probablement vides. « Vous pouvez sûrement maintenant apprécier la terrible erreur que vous avez commise », a déclaré l'organisme dans la lettre. Toutefois, il a notifié à l’ICANN : « Heureusement, la prétendue vente du registre .org vous offre la possibilité de suspendre votre approbation, de résilier le contrat de registre en ce qui concerne toute transaction effectuée et de soumettre le contrat à une offre concurrentielle ». Mais, jusqu’à présent, rien ne montre que l’opération d’acquisition de PIR sera annulée.L'Internet Society a aussi dit dans son article d’hier, qu’elle mettra en place une nouvelle structure de gouvernance pour le nouveau mécanisme de dotation qui délivre le fonds, qui devrait fonctionner comme une organisation de soutien distincte de la même manière que le PIR, qui lui est une association sans but lucratif. La proposition de nouvelle structure devrait être soumise à une consultation ouverte de la communauté .org, selon l’association.« Les structures de gouvernance du fonds de dotation seront proposées après consultation d'experts en gestion des fonds de dotation à but non lucratif. Une fois les options proposées, l'Internet Society lancera un processus de consultation ouverte avec la communauté pour déterminer la structure de gouvernance la plus appropriée à mettre en place ». « Grâce à ce mécanisme de financement et aux investissements que nous serons en mesure de faire grâce au fonds de dotation, l'Internet Society ne dépendra plus que d'une seule source de revenus d'une seule entreprise, dans une seule industrie », a écrit l’association.Lors de la soumission des commentaires sur la levée du plafonnement des prix des domaines .org, seules six réponses soutenaient des prix plus élevés, dont l'une d'entre elles a été postée par un ancien dirigeant de Verisign, une société à but lucratif qui administre le domaine .com et qui pourrait vouloir augmenter ses propres prix à l'avenir. Un autre commentaire émanait d'une organisation de lobbying dont Verisign est membre. Ce qui contribue à justifier l’inquiétude des experts et des activistes de l’Internet.Dans la couverture de l’opération de vente, plusieurs médias ont publié des titres qui abordent dans le même sens que les milliers de commentaires qui craignent que l’acquisition de PIR nuise aux organisations à but non lucratif. Entre autres, Motherboard a titré que « Le capital-investissement va ruiner le système de domaine.org et nuire aux organisations à but non lucratif », tandis qu’un article publié jeudi par Medium avait pour titre « La vente de .org est un départ radical qui met l'Internet en danger ». Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : KeyPointsAbout.org Que pensez-vous du fait qu’une société de capital-investissement mette la main sur le PIR qui gère des domaines .org ?Que pensez-vous de la mise en place d’une nouvelle structure, dont parle Internet Society dans son article, pour gérer les domaines .org ?Cette vente met-elle vraiment le système .org en danger ?