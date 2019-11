Les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée vont dominer la 5G En laissant l'Europe à la traîne 0PARTAGES 1 0 La 5G ou la cinquième génération des standards de la téléphonie mobile aura un impact non seulement sur notre vie quotidienne, mais aussi sur le monde industriel. Devant cela, les pays les plus puissants du monde mènent une guerre pour dominer ce réseau mobile. Avec les prouesses techniques qu’il offre en effet, le successeur de la 4G pourrait très bien changer la ville de demain. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit au cœur d’une guerre de domination.





Pourquoi un tel engouement pour la 5G ?



Une ville intelligente, où tout est autonome, aux voitures en passant par les appareils électriques, tel est l'une des promesses de la 5G. D’après Thierry Boisnon, « il ne s’agit pas d’une simple évolution de la 4G », c’est bien plus. Si la 4G a révolutionné l’usage de nos smartphones et permit de les transformer en PC multimédia, la 5G quant à elle bouleversera notre mode de vie. Par rapport à la génération précédente, les débits qu’elle offre sont 10 fois plus élevés. Pour l’internaute, cela se traduit par un accès rapide et quasi instantané aux contenus audiovisuels et jeux en streaming. Ce n’est pas tout, grâce à l’architecture du réseau de la 5G, celle-ci sera extrêmement réactive. Cela signifie qu’elle pourra gérer simultanément plusieurs objets connectés sans le moindre problème. C’est d’ailleurs, ce qui fait la différence avec la 4G ou la 3G.



Les États-Unis, la Chine, le Japon et la Corée seront en tête



D’après Tim Hatt, le responsable de la recherche à GSMA Intelligence, « ce sera un petit groupe de pays qui mèneront l'adoption de la 5G, suivi du reste du monde. La Chine, le Japon, la Corée et les États-Unis vont représenter plus de la moitié des abonnés à la 5G d’ici 2025. » Cependant, la Corée a devancé les autres pays en proposant en premier la 5G. Elle devient ainsi le premier pays à avoir déployé le réseau mobile. Selon une étude de GSMA Intelligence, d’ici 10 ans, 66 % des connexions mobiles seront en 5G en Corée. En deuxième place se trouvent les États-Unis avec 50 %, suivi par le Japon avec 49 %. Mais en termes de nombre de connexions, le pays qui va prédominer est la Chine avec plus de 600 millions de connexions 5G. Sur le plan mondial, on estime que d’ici 2025, le nombre de personnes utilisant la connexion 5G sera de 1,57 milliard, soit quelque 18 % des utilisateurs de téléphonies mobiles.



L’Europe à la traîne



Dans la course à la 5G, certains pays européens sont à la traine, notamment la France. En effet, par rapport à ses voisins, dont l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni, elle est très en retard. Une étude qui a été révélée par l’IDATE. Toujours selon l’IDATE, le pays le plus avancé est le Royaume-Uni. En effet, depuis mai 2019, le pays a déployé la 5G auprès de nombreux marchés à ne citer que l’industrie, les médias et loisirs, l’e-santé, l’automobile, le tourisme… Les premières villes à avoir obtenu l’accès sont Birmingham, Belfast, Édimbourg, Londres, Cardiff et Manchester. La deuxième place est attribuée à l’Espagne suivie de l’Allemagne.



