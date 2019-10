Le réseau 5G de Verizon n'arrive pas non plus à couvrir tout un terrain de basket-ball, Comme dans les stades de la NFL 0PARTAGES 1 0 Environ un mois après qu’il a annoncé avoir déployé la 5G dans 13 stades de la NFL aux États-Unis, Verizon a annoncé la semaine dernière qu’il vient de déployer la 5G dans trois stades de la NBA. L’entreprise a annoncé sur son site Web vendredi que son réseau 5G était désormais disponible dans trois stades de la NBA et qu'il en compterait sept autres d'ici la fin de la saison de basket-ball 2019-2020. Mais comme avec les stades de la NFL, la couverture réseau ne permet de diffuser le signal qu'à « certaines parties » des zones de places assises.



« Qu'il s'agisse d'un concert, d'un événement sportif ou d'un autre grand moment, la 5G de Verizon est maintenant disponible au Talking Stick Resort Arena, Chase Center, Pepsi Center, et bientôt au Madison Square Garden. Le service de mobilité 5G Ultra Large Bande de Verizon sera disponible dans 10 arènes d'ici la fin de la saison 2019-2020 », a écrit Verizon dans un billet vendredi sur son site Web officiel. Verizon n'a pas indiqué les vitesses de transmission de données, mais l’entreprise a assuré que ce déploiement améliorera l’expérience des gens dans les stades.



Verizon a expliqué que cela améliorera l'expérience des joueurs lors des jours de match et fournira une plus grande bande passante aux spectateurs, aux visiteurs ou aux entreprises travaillant sur le site. Selon l’entreprise, le service de mobilité 5G à bande ultra-large de Verizon va fournir à ceux qui seront connectés sur un appareil 5G dans ces stades la bande passante nécessaire pour accéder au contenu qu'ils souhaitent pendant les événements. La bande ultra-large 5G de Verizon est conçue pour répondre aux besoins des consommateurs et des entreprises.



« Verizon est le leader du développement 5G et transforme la façon dont des industries entières opèrent, du divertissement à la fabrication », a déclaré Heidi Hemmer, vice-présidente de la technologie chez Verizon. « Avoir cette technologie de nouvelle génération dans de grands sites comme les arénas devrait non seulement améliorer l'expérience des amateurs de sport, mais aussi fournir une plus grande bande passante pour les spectateurs, les visiteurs ou les entreprises qui travaillent à l'intérieur du site », a-t-il poursuivi.





Toutefois, ce que l’entreprise n’a pas mentionné dans son annonce, c’est que sa couverture réseau 5G dans les arénas n’est pas totale. Selon certains médias qui ont pu contacter l’entreprise après son annonce, cette dernière leur a confirmé que la couverture réseau ne permet de diffuser le signal qu'à « certaines parties » des zones de places assises. La même observation avait été faite le mois dernier lorsque l’entreprise a annoncé qu’elle couvrait désormais 13 stades de la NFL avec son service Verizon 5G Ultra Wideband (bande ultra-large 5G de Verizon).



Le mois passé, Verizon



Verizon n'a pas mentionné cette limite significative dans son annonce. Mais lorsqu’elle a été contactée, l’entreprise a déclaré que le réseau 5G ne couvre pas l’ensemble de l’arène de ces installations de la NBA. « Seuls certains coins salons dans les arénas de la NBA ont accès à la 5G », a déclaré un porte-parole de Verizon. Cela est dû en grande partie aux signaux à ondes millimétriques qui ne voyagent pas très loin et qui sont facilement bloqués par des murs et d’autres obstacles. Ainsi, la 5G va nécessiter plus d’infrastructures que les anciens réseaux.



De plus, les stades de la NFL peuvent accueillir entre 60 000 et 80 000 personnes. Ce nombre est largement supérieur au nombre de sièges dans les arénas de la NBA, qui est généralement de 17 000 à 21 000. Malgré la grande différence de taille, le réseau 5G de Verizon n'est pas encore en mesure de couvrir toutes les zones de places assises de ces installations. L’on ne sait pas quand ou si Verizon 5G sera capable de couvrir toutes les zones de places assises dans une seule installation sportive majeure. Pour l’instant, la firme se contente de déployer une couverture réseau minimale.



Le service 5G de Verizon est disponible dans 13 stades de la NFL et l'entreprise s'attend à plus cette saison, mais elle n’a pas précisé si elle espérait obtenir une couverture complète dans les stades. Le même problème a également été observé dans les premières villes de lancement de la 5G par l’entreprise. En juillet dernier, Verizon a lancé son réseau mobile 5G dans des « zones sélectionnées » de Minneapolis et de Chicago. Un test de vitesse partagé par un porte-parole de Verizon a montré une vitesse de téléchargement impressionnante de 762 Mb/s.



Cependant, vous deviez vous trouver à proximité d'une antenne 5G pour obtenir un signal, et même les examinateurs ont eu du mal à rester connectés au service 5G. Dans le cas des stades de la NFL, Verizon a expliqué que ses clients retomberont automatiquement sur la 4G lorsque le signal 5G n’est pas disponible. De même, l’entreprise avait aussi annoncé que dans certaines villes, le stade serait le seul endroit avec le service Verizon 5G Ultra Wideband. Verizon propose aussi la 5G dans des parties de Denver et de Phoenix, mais pas encore à San Francisco.



« Lorsque les clients dotés de smartphones 5G sortent de la zone de couverture 5G Ultra Wideband de Verizon, les appareils compatibles 5G transfèrent le signal au réseau 4G de Verizon. Dans certaines villes, le stade sera le seul endroit avec le service Verizon 5G Ultra Wideband, offrant aux fans une expérience 5G unique qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs dans leur région », avait expliqué Verizon. Pour l’instant, l’entreprise continue de déployer son réseau 5G Ultra Wideband dans les stades de la NBA et de la NFL avec une couverture minimale.



L’entreprise en est à 3 arénas de la NBA et 13 stades de la NFL. Elle compte atteindre 10 arénas de la NBA avant la fin de l’année. Pour Verizon, il s’agit d’une manière d’apporter les dernières technologies réseau dans les principaux sites du pays. « Le déploiement de la 5G à l’intérieure des arénas fait partie de la stratégie de Verizon visant à apporter les dernières technologies réseau dans les principaux sites », a annoncé l’entreprise dans son billet du vendredi dernier. D’après Verizon, ses clients devraient s’attendre à des expériences mobiles immersives.



« La 5G de Verizon peut fournir des expériences mobiles immersives en utilisant la réalité artificielle et la réalité virtuelle, lors d'événements où les fans sont réunis. L'accès à un réseau ultrarapide offre la possibilité d'une bande passante plus large, d'un meilleur service à la clientèle et de modèles d'exploitation et de sources de revenus améliorés », a-t-il conclu. D'un autre côté, la 5G continue de nourrir les craintes des uns, qui pensent que les effets secondaires de la nouvelle technologie seront plus dévastateurs que ceux des anciens réseaux mobiles.



