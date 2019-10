Google dévoile Nest Wifi, un pack constitué d'un routeur et d'un répéteur Wifi, Destiné à résoudre les problèmes de connexion qui peuvent être rencontrés à domicile 0PARTAGES 12 0 Pour résoudre les problèmes de connexion qui peuvent être rencontrés à domicile (trafic saturé, connexion instable, débit insuffisant, liaison bloquée par les murs), Google avait présenté en octobre 2016 sa borne Google Wi-Fi. Si plusieurs unités sont installées, elles peuvent interagir les unes avec les autres pour assurer une couverture maximale à chaque endroit de la maison, ce qui est très pratique si vous avez des murs épais ou si votre maison s'étend sur plusieurs étages.



Le réseau est contrôlé par une application Android et iOS qui permet aux utilisateurs de suspendre l'accès à des périphériques particuliers ou de prioriser d'autres, par exemple lorsqu'un échange vidéo important est en cours. L'application enregistre également et permet le partage de mots de passe Wi-Fi. Google Wifi a été déployé en Amérique du Nord à la fin de 2016, puis au Royaume-Uni en mars. Il a fallu attendre juin 2017 pour que





L’application mobile permet entre autres :

d’obtenir des informations sur le réseau : vous pouvez découvrir les appareils connectés et le volume de bande passante utilisé par chacun d'entre eux ;

gérer la connexion Internet de vos enfants : vous pouvez gérer les horaires d'utilisation de vos enfants en suspendant la connexion Wi-Fi de leurs appareils quand vous le souhaitez, par exemple pendant les repas ou bien à l'heure du coucher. Vous pouvez également interrompre le réseau Wi-Fi instantanément, lorsque nécessaire ;

bénéficier d’un trafic fluide : donnez la priorité à un appareil pour qu'il bénéficie de la connexion la plus rapide lorsque cela est nécessaire. Par exemple, choisissez votre Chromecast Ultra quand vous voulez charger rapidement les épisodes de votre série préférée en 4K ;

partager facilement votre réseau avec vos proches : vous pouvez rapidement trouver et partager votre mot de passe depuis l'application Google Wifi. Vous pouvez également créer un réseau séparé pour vos invités.

Dites bonjour à Nest Wifi



Fort de cette expérience, Google change la formule et revient en 2019 avec les routeurs Nest Wifi. Sanjay Noronha, chef de produit chez Google Nest, affirme que Google a pris « tout ce que vous aimez de l'original et l'a rendu encore meilleur ». Le nouveau système Nest Wifi comprend deux périphériques distincts : le routeur Nest Wifi, qui se branche directement sur votre modem, et le point d'accès Nest Wifi, qui étend votre couverture sans fil.



Selon Google, cette nouvelle version offre 25 % de couverture supplémentaire. Un pack de deux peut fournir une couverture pour une maison de 3 800 pieds carrés (353 m2). Le système est évolutif, vous pouvez donc ajouter plus de points d'accès plus tard (ou acheter un pack de trois pour commencer) pour vous assurer que vous disposez d'une couverture réseau sur une plus grande surface. Et si vous disposez déjà d'un réseau Google Wifi, vous pouvez facilement y ajouter Nest Wifi pour une couverture supplémentaire.



En fait, à la place de deux modules similaires et interchangeables, reliés par un réseau Wi-Fi mesh (maillé), Google sépare son univers Wifi en deux appareils : le Routeur et le Point d’accès. Le premier est grosso-modo un Google Wifi de première génération avec 2 ports Ethernet et une couverture théorique de 120m (modulo l’épaisseur de vos murs). Il permet d’accueillir jusqu’à 100 appareils sur les bandes Wi-Fi 2,4 Ghz (longue portée) et 5 Ghz (vitesse maximale).



Le second (le point d’accès) est en réalité un objet deux en un, faisant office de point d’accès « mesh » pour étendre le Wi-Fi proposé par le routeur mais aussi d’enceinte Google Assistant. Il est en effet équipé de haut parleurs et d’un micro et se signale par son halo lumineux quand il interagit avec des personnes dans la pièce. Chaque point d’accès est donc capable de remplacer un Nest Mini. C’est la grosse nouveauté de cette nouvelle version.





Configuration et contrôle simples dans Google Home App



Vous pouvez gérer votre réseau dans l'application Google Home avec vos autres appareils connectés pris en charge.



L'installation de Nest Wifi est facile. Branchez-le, téléchargez et ouvrez l'application Google Home, qui vous guidera tout au long de la configuration. Une fois la configuration terminée, vous pouvez gérer votre réseau dans l'application aux côtés de vos autres appareils connectés pris en charge.



L’application facilite le partage de votre mot de passe Wi-Fi avec les invités, donne la priorité aux appareils (comme lors d’un appel vidéo), teste la vitesse de votre réseau, configure un réseau invité ou modifie votre mot de passe. De plus, si vous avez un écran intelligent Nest comme Nest Hub Max, vous pouvez partager le réseau invité et le mot de passe directement sur l'écran et scanner le code avec votre téléphone pour vous connecter.



Sanjay Noronha note que :



« Je suis l’expert technologique de ma famille et je gère donc également le réseau de mes parents. Ainsi, lorsque je reçois un appel indiquant que le Wi-Fi ne fonctionne pas, je peux rapidement vérifier ce qui ne va pas ou leur dire s’ils doivent appeler leur fournisseur d’accès à Internet.



« Mes fils sont au collège et au lycée, alors même si je veux qu’ils passent hors ligne à certains moments de la semaine, je ne me soucie pas de rester debout plus tard le week-end, de jouer à des jeux vidéos ou de regarder en streaming leurs émissions préférées. Grâce aux fonctionnalités Family Wi-Fi de l'application Google Home, je peux facilement configurer les appareils de mes fils selon une planification Wi-Fi, mettre le Wi-Fi en pause à tout moment et bloquer le contenu réservé aux adultes sur leurs appareils ».



Maison connectée



Google affirme avoir également développé le système Nest Wifi pour poser les bases d'une communication avec vos futurs appareils domestiques intelligents. Il dispose d'une connectivité domestique locale, ce qui signifie que certains périphériques peuvent se connecter directement au système sans avoir besoin d'un hub. Vous pouvez ainsi facilement configurer les lumières et les prises les plus populaires directement depuis l'application Home. Google va également activer les fonctionnalités Thread dans les mois à venir pour offrir une connectivité sécurisée à des appareils domestiques intelligents tels que les détecteurs de porte et de mouvement, les serrures de porte, etc.



Le Google Nest Wifi sera disponible chez Auchan, Boulanger, Fnac-Darty, Google Store et E.Leclerc au prix de 159€ (routeur), 139€(point d’accès) et 259€ (pack x2). Le routeur sera prochainement disponible en France, annonce Google sans en dire plus.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de Nest Wifi ?



Voir aussi :



Sur 1 195 personnes interrogées, 82 % déclarent se connecter à tous WiFi ouverts dans les lieux publics, selon DecisionData

L'UE s'achemine vers l'adoption d'une norme européenne pour les véhicules connectés basée sur la 5G, plutôt que sur le wifi

Le verrouillage radio de l'UE rendrait impossible l'installation de logiciels alternatifs sur les smartphones, routeurs WiFi et autres dispositifs

Une faille dans les navigateurs Chromium pourrait permettre à un attaquant d'accéder à votre réseau WiFi, pour voler vos données Pour résoudre les problèmes de connexion qui peuvent être rencontrés à domicile (trafic saturé, connexion instable, débit insuffisant, liaison bloquée par les murs), Google avait présenté en octobre 2016 sa borne Google Wi-Fi. Si plusieurs unités sont installées, elles peuvent interagir les unes avec les autres pour assurer une couverture maximale à chaque endroit de la maison, ce qui est très pratique si vous avez des murs épais ou si votre maison s'étend sur plusieurs étages.Le réseau est contrôlé par une application Android et iOS qui permet aux utilisateurs de suspendre l'accès à des périphériques particuliers ou de prioriser d'autres, par exemple lorsqu'un échange vidéo important est en cours. L'application enregistre également et permet le partage de mots de passe Wi-Fi. Google Wifi a été déployé en Amérique du Nord à la fin de 2016, puis au Royaume-Uni en mars. Il a fallu attendre juin 2017 pour que la société annonce une disponibilité en Allemagne et en France , au prix de 139 € pour une seule unité et de 249 € pour le pack de deux.L’application mobile permet entre autres :Fort de cette expérience, Google change la formule et revient en 2019 avec les routeurs Nest Wifi. Sanjay Noronha, chef de produit chez Google Nest, affirme que Google a pris « tout ce que vous aimez de l'original et l'a rendu encore meilleur ». Le nouveau système Nest Wifi comprend deux périphériques distincts : le routeur Nest Wifi, qui se branche directement sur votre modem, et le point d'accès Nest Wifi, qui étend votre couverture sans fil.Selon Google, cette nouvelle version offre 25 % de couverture supplémentaire. Un pack de deux peut fournir une couverture pour une maison de 3 800 pieds carrés (353 m). Le système est évolutif, vous pouvez donc ajouter plus de points d'accès plus tard (ou acheter un pack de trois pour commencer) pour vous assurer que vous disposez d'une couverture réseau sur une plus grande surface. Et si vous disposez déjà d'un réseau Google Wifi, vous pouvez facilement y ajouter Nest Wifi pour une couverture supplémentaire.En fait, à la place de deux modules similaires et interchangeables, reliés par un réseau Wi-Fi mesh (maillé), Google sépare son univers Wifi en deux appareils : le Routeur et le Point d’accès. Le premier est grosso-modo un Google Wifi de première génération avec 2 ports Ethernet et une couverture théorique de 120m (modulo l’épaisseur de vos murs). Il permet d’accueillir jusqu’à 100 appareils sur les bandes Wi-Fi 2,4 Ghz (longue portée) et 5 Ghz (vitesse maximale).Le second (le point d’accès) est en réalité un objet deux en un, faisant office de point d’accès « mesh » pour étendre le Wi-Fi proposé par le routeur mais aussi d’enceinte Google Assistant. Il est en effet équipé de haut parleurs et d’un micro et se signale par son halo lumineux quand il interagit avec des personnes dans la pièce. Chaque point d’accès est donc capable de remplacer un Nest Mini. C’est la grosse nouveauté de cette nouvelle version.Vous pouvez gérer votre réseau dans l'application Google Home avec vos autres appareils connectés pris en charge.L'installation de Nest Wifi est facile. Branchez-le, téléchargez et ouvrez l'application Google Home, qui vous guidera tout au long de la configuration. Une fois la configuration terminée, vous pouvez gérer votre réseau dans l'application aux côtés de vos autres appareils connectés pris en charge.L’application facilite le partage de votre mot de passe Wi-Fi avec les invités, donne la priorité aux appareils (comme lors d’un appel vidéo), teste la vitesse de votre réseau, configure un réseau invité ou modifie votre mot de passe. De plus, si vous avez un écran intelligent Nest comme Nest Hub Max, vous pouvez partager le réseau invité et le mot de passe directement sur l'écran et scanner le code avec votre téléphone pour vous connecter.Sanjay Noronha note que :« Je suis l’expert technologique de ma famille et je gère donc également le réseau de mes parents. Ainsi, lorsque je reçois un appel indiquant que le Wi-Fi ne fonctionne pas, je peux rapidement vérifier ce qui ne va pas ou leur dire s’ils doivent appeler leur fournisseur d’accès à Internet.« Mes fils sont au collège et au lycée, alors même si je veux qu’ils passent hors ligne à certains moments de la semaine, je ne me soucie pas de rester debout plus tard le week-end, de jouer à des jeux vidéos ou de regarder en streaming leurs émissions préférées. Grâce aux fonctionnalités Family Wi-Fi de l'application Google Home, je peux facilement configurer les appareils de mes fils selon une planification Wi-Fi, mettre le Wi-Fi en pause à tout moment et bloquer le contenu réservé aux adultes sur leurs appareils ».Google affirme avoir également développé le système Nest Wifi pour poser les bases d'une communication avec vos futurs appareils domestiques intelligents. Il dispose d'une connectivité domestique locale, ce qui signifie que certains périphériques peuvent se connecter directement au système sans avoir besoin d'un hub. Vous pouvez ainsi facilement configurer les lumières et les prises les plus populaires directement depuis l'application Home. Google va également activer les fonctionnalités Thread dans les mois à venir pour offrir une connectivité sécurisée à des appareils domestiques intelligents tels que les détecteurs de porte et de mouvement, les serrures de porte, etc.Le Google Nest Wifi sera disponible chez Auchan, Boulanger, Fnac-Darty, Google Store et E.Leclerc au prix de 159€ (routeur), 139€(point d’accès) et 259€ (pack x2). Le routeur sera prochainement disponible en France, annonce Google sans en dire plus.Source : Google Que pensez-vous de Nest Wifi ?