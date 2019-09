Cloudflare, Google Chrome et Firefox ajoutent le support HTTP/3, Donnant ainsi un coup de pouce dans l'adoption rapide de la prochaine version du protocole HTTP 0PARTAGES 2 0 Cloudflare a annoncé jeudi que le support HTTP/3 est maintenant disponible sur son réseau edge. Dorénavant, ses clients pourront activer une option dans leurs tableaux de bord et activer le support HTTP/3 pour leurs domaines. Le réseau de diffusion de contenu (CDN) a aussi indiqué que Google Chrome et Mozilla Firefox, deux des principaux fournisseurs de navigateurs, se sont joints à lui dans ses efforts pour rendre le Web plus rapide et plus fiable. L’ajout par Cloudflare, Google Chrome et Firefox du support HTTP/3, constitue un grand coup de pouce pour la prochaine itération majeure du protocole HTTP et un début d’un changement majeur pour les utilisateurs d’Internet.



Cloudflare dit qu’une fois que le support HTTP/3 activé pour le domaine d’un client dans son tableau de bord Cloudflare, ce client pourra interagir avec ses sites Web et APIs en utilisant HTTP/3. Google a ajouté, dans Chrome Canary, la prise en charge du nouveau protocole au début du mois. Cela signifie que chaque fois que les utilisateurs visitent un site Web hébergé sur Cloudflare à partir du Chrome Canary ou autres navigateurs compatibles HTTP/3, la connexion passe automatiquement au nouveau protocole, plutôt que d'être gérée via des versions antérieures. Mozilla va également déployer la prise en charge de HTTP/3. Le fabricant du navigateur devrait livrer HTTP/3 dans une prochaine version de Firefox Nightly plus tard cet automne.





Depuis l'année dernière, Cloudflare avait annoncé un support préliminaire pour QUIC et HTTP/3 (ou "http-over-QUIC" comme on l'appelait à l'époque, avant d’être rebaptisé en novembre 2018 pour devenir officiellement HTTP / 3). Le nouveau standard du Web permet des connexions plus rapides, plus fiables et plus sécurisées aux terminaux web comme les sites Web et les APIs. Cloudflare avait permis également à ses clients de s'inscrire sur une liste d'attente pour essayer QUIC et HTTP/3 dès qu'ils seront disponibles.



HTTP/3 est la prochaine version majeure de HTTP, le protocole par lequel le contenu passe des serveurs aux clients, où il est affiché dans les navigateurs, applications mobiles ou autres applications. Cloudflare dit qu’il a depuis lors travaillé en collaboration avec ses pairs de l'industrie par l'intermédiaire de l'Internet Engineering Task Force, y compris Google Chrome et Mozilla Firefox, pour itérer sur les documents des normes HTTP/3 et QUIC.



Selon Ryan Hamilton, ingénieur logiciel chez Google, « HTTP/3 devrait rendre le Web meilleur pour tous. Les équipes Chrome et Cloudflare ont travaillé en étroite collaboration pour faire passer HTTP/3 et QUIC des normes naissantes aux technologies largement adoptées pour améliorer le Web. Un partenariat solide entre les leaders de l'industrie est ce qui rend possible les innovations en matière de normes Internet, et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble ».



HTTP v3 ou HTTP/3, la prochaine version majeure de HTTP différente des versions précédentes



Pour rappel, HTTP (un protocole de couche 7 du modèle OSI) utilise TCP, Transmission Control Protocol (un protocole de couche 4), comme base par défaut. TCP est utilisé pour négocier les connexions entre les clients et les serveurs, puis déplacer les données entre les deux parties, d'où sa catégorisation en tant que protocole de transport.



Il faut rappeler également que le protocole TCP a été conçu dans les années 70, et personne ne s'attendait à ce qu'il soit utilisé pour les communications en temps quasi réel, comme c'est le cas aujourd'hui. Au fur et à mesure que le temps passe, les applications évoluent et requièrent de la vitesse, et les ingénieurs en logiciel ont commencé à comprendre que TCP n'a jamais été conçu pour répondre aux exigences de la rapidité. Ils ont donc commencé à envisager d’autres options de protocole pour rendre l’Internet plus rapide.





C’est ainsi que les ingénieurs de Google ont d'abord créé le protocole réseau SPDY qui corrigeait certains des problèmes de TCP. L’Internet est passé donc au HTTP-over-SPDY, un protocole qui est finalement devenu officiellement HTTP/2 et qui est maintenant utilisé sur environ 40 % des sites Internet.



A partir de SPDY, les ingénieurs de Google se sont rendu compte qu'ils pourraient faire beaucoup mieux s'ils combinaient la fiabilité de TCP et la vitesse d'UDP ensemble dans un protocole totalement nouveau. C'est ainsi qu'est né QUIC, ou « Quick UDP Internet Connections », un nouveau protocole qui fusionne les meilleures fonctionnalités de TCP et UDP, afin de construire un protocole de transport de couche 4 encore plus rapide.



C’est en cela que HTTP-over-QUIC, devenu HTTP/3 ensuite, est différent de toutes les versions qui l'ont précédé. Il s'agit d'une réécriture complète du protocole HTTP qui utilise le protocole QUIC au lieu du protocole TCP, et est également livré avec un support TLS, une norme de sécurisation par chiffrement du transport de l'information, intégré. Avec HTTP/3, il n’y aura pas de blocage en tête de ligne de tous les flux lorsqu'une connexion multiplexée a une défaillance dans un flux. Le HTTP/3 permettra également une configuration plus rapide de la connexion sur les réseaux à temps de latence élevée.





L’ajout du support HTTP/3, un coup de pouce au processus d’adoption du nouveau protocole



Du côté navigateur, Cloudflare a indiqué dans son article de blog que le support initial a été ajouté dans Chrome 29 et Opera 16. Firefox ajoutera également le support HTTP/3 en automne. Du côté serveur, les serveurs LiteSpeed ont déjà le support. Mais la grande nouveauté est Cloudflare qui rend le protocole généralement disponible pour ses clients.



En effet, le réseau de diffusion de contenu (CDN) est un acteur majeur sur le Web, avec environ 10 % de l'ensemble des sites Internet. Le fait que l'entreprise déploie le support HTTP/3, l’adoption sera plus large et plus rapide. Un porte-parole de Cloudflare a déclaré :



« Cloudflare a été l'un des principaux moteurs de l'adoption du H2 après avoir lancé son support HTTP/2 pour tous ses clients en décembre 2015. En fait, Cloudflare est toujours le moteur de la majorité du Web HTTP/2 ».



QUIC et HTTP/3 promettent de combler bon nombre des lacunes des normes précédentes et d'inaugurer une nouvelle ère de performance sur le Web. Afin d'utiliser le navigateur Chrome pour vous connecter à votre site Web via HTTP/3, vous devez avoir installé la dernière version de Chrome Canary. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire pour activer le support HTTP/3 est de démarrer Chrome Canary avec les arguments « --enable-quic » et « --quic-version=h3-23 » en ligne de commande.



Sources :



Et vous ?



Que pensez-vous de l’ajout du support HTTP/3 par Cloudflare ?

Quels sont les avantages du HTTP/3 que vous retenez ?



Lire aussi



Le protocole HTTP-over-QUIC change de nom et devient officiellement HTTP / 3, pour éviter la confusion avec QUIC, le protocole de transport

Google dévoile son nouveau protocole QUIC dans Chrome, qui combine le meilleur de TCP et UDP

Google projette de proposer son protocole QUIC à l'IETF, pour un internet plus rapide Cloudflare a annoncé jeudi que le support HTTP/3 est maintenant disponible sur son réseau edge. Dorénavant, ses clients pourront activer une option dans leurs tableaux de bord et activer le support HTTP/3 pour leurs domaines. Le réseau de diffusion de contenu (CDN) a aussi indiqué que Google Chrome et Mozilla Firefox, deux des principaux fournisseurs de navigateurs, se sont joints à lui dans ses efforts pour rendre le Web plus rapide et plus fiable. L’ajout par Cloudflare, Google Chrome et Firefox du support HTTP/3, constitue un grand coup de pouce pour la prochaine itération majeure du protocole HTTP et un début d’un changement majeur pour les utilisateurs d’Internet.Cloudflare dit qu’une fois que le support HTTP/3 activé pour le domaine d’un client dans son tableau de bord Cloudflare, ce client pourra interagir avec ses sites Web et APIs en utilisant HTTP/3. Google a ajouté, dans Chrome Canary, la prise en charge du nouveau protocole au début du mois. Cela signifie que chaque fois que les utilisateurs visitent un site Web hébergé sur Cloudflare à partir du Chrome Canary ou autres navigateurs compatibles HTTP/3, la connexion passe automatiquement au nouveau protocole, plutôt que d'être gérée via des versions antérieures. Mozilla va également déployer la prise en charge de HTTP/3. Le fabricant du navigateur devrait livrer HTTP/3 dans une prochaine version de Firefox Nightly plus tard cet automne.Depuis l'année dernière, Cloudflare avait annoncé un support préliminaire pour QUIC et HTTP/3 (ou "http-over-QUIC" comme on l'appelait à l'époque, avant d’être rebaptisé en novembre 2018 pour devenir officiellement HTTP / 3). Le nouveau standard du Web permet des connexions plus rapides, plus fiables et plus sécurisées aux terminaux web comme les sites Web et les APIs. Cloudflare avait permis également à ses clients de s'inscrire sur une liste d'attente pour essayer QUIC et HTTP/3 dès qu'ils seront disponibles.HTTP/3 est la prochaine version majeure de HTTP, le protocole par lequel le contenu passe des serveurs aux clients, où il est affiché dans les navigateurs, applications mobiles ou autres applications. Cloudflare dit qu’il a depuis lors travaillé en collaboration avec ses pairs de l'industrie par l'intermédiaire de l'Internet Engineering Task Force, y compris Google Chrome et Mozilla Firefox, pour itérer sur les documents des normes HTTP/3 et QUIC.Selon Ryan Hamilton, ingénieur logiciel chez Google, « HTTP/3 devrait rendre le Web meilleur pour tous. Les équipes Chrome et Cloudflare ont travaillé en étroite collaboration pour faire passer HTTP/3 et QUIC des normes naissantes aux technologies largement adoptées pour améliorer le Web. Un partenariat solide entre les leaders de l'industrie est ce qui rend possible les innovations en matière de normes Internet, et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble ».Pour rappel, HTTP (un protocole de couche 7 du modèle OSI) utilise TCP, Transmission Control Protocol (un protocole de couche 4), comme base par défaut. TCP est utilisé pour négocier les connexions entre les clients et les serveurs, puis déplacer les données entre les deux parties, d'où sa catégorisation en tant que protocole de transport.Il faut rappeler également que le protocole TCP a été conçu dans les années 70, et personne ne s'attendait à ce qu'il soit utilisé pour les communications en temps quasi réel, comme c'est le cas aujourd'hui. Au fur et à mesure que le temps passe, les applications évoluent et requièrent de la vitesse, et les ingénieurs en logiciel ont commencé à comprendre que TCP n'a jamais été conçu pour répondre aux exigences de la rapidité. Ils ont donc commencé à envisager d’autres options de protocole pour rendre l’Internet plus rapide.C’est ainsi que les ingénieurs de Google ont d'abord créé le protocole réseau SPDY qui corrigeait certains des problèmes de TCP. L’Internet est passé donc au HTTP-over-SPDY, un protocole qui est finalement devenu officiellement HTTP/2 et qui est maintenant utilisé sur environ 40 % des sites Internet.A partir de SPDY, les ingénieurs de Google se sont rendu compte qu'ils pourraient faire beaucoup mieux s'ils combinaient la fiabilité de TCP et la vitesse d'UDP ensemble dans un protocole totalement nouveau. C'est ainsi qu'est né QUIC, ou « Quick UDP Internet Connections », un nouveau protocole qui fusionne les meilleures fonctionnalités de TCP et UDP, afin de construire un protocole de transport de couche 4 encore plus rapide.C’est en cela que HTTP-over-QUIC, devenu HTTP/3 ensuite, est différent de toutes les versions qui l'ont précédé. Il s'agit d'une réécriture complète du protocole HTTP qui utilise le protocole QUIC au lieu du protocole TCP, et est également livré avec un support TLS, une norme de sécurisation par chiffrement du transport de l'information, intégré. Avec HTTP/3, il n’y aura pas de blocage en tête de ligne de tous les flux lorsqu'une connexion multiplexée a une défaillance dans un flux. Le HTTP/3 permettra également une configuration plus rapide de la connexion sur les réseaux à temps de latence élevée.Du côté navigateur, Cloudflare a indiqué dans son article de blog que le support initial a été ajouté dans Chrome 29 et Opera 16. Firefox ajoutera également le support HTTP/3 en automne. Du côté serveur, les serveurs LiteSpeed ont déjà le support. Mais la grande nouveauté est Cloudflare qui rend le protocole généralement disponible pour ses clients.En effet, le réseau de diffusion de contenu (CDN) est un acteur majeur sur le Web, avec environ 10 % de l'ensemble des sites Internet. Le fait que l'entreprise déploie le support HTTP/3, l’adoption sera plus large et plus rapide. Un porte-parole de Cloudflare a déclaré :« Cloudflare a été l'un des principaux moteurs de l'adoption du H2 après avoir lancé son support HTTP/2 pour tous ses clients en décembre 2015. En fait, Cloudflare est toujours le moteur de la majorité du Web HTTP/2 ».QUIC et HTTP/3 promettent de combler bon nombre des lacunes des normes précédentes et d'inaugurer une nouvelle ère de performance sur le Web. Afin d'utiliser le navigateur Chrome pour vous connecter à votre site Web via HTTP/3, vous devez avoir installé la dernière version de Chrome Canary. Ensuite, tout ce que vous aurez à faire pour activer le support HTTP/3 est de démarrer Chrome Canary avec les arguments « --enable-quic » et « --quic-version=h3-23 » en ligne de commande.Sources : Cloudflare Que pensez-vous de l’ajout du support HTTP/3 par Cloudflare ?Quels sont les avantages du HTTP/3 que vous retenez ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Ingénieur Réseaux N2 H/F ↳ Bt France - Ile de France - Fontenay-sous-Bois (94120) Architecte Technique Logiciel H/F ↳ Proxiad - Rhône Alpes - Lyon (69003) Ingénieur Système Linux H/f ↳ Delane Si - Ile de France - Courbevoie (92400) Voir plus d'offres