Verizon déploie la 5G sur 13 stades NFL, mais la couverture réseau ne permet de diffuser le signal Qu'à « certaines parties » des zones de places assises

L'opérateur américain Verizon a annoncé que son service 5G était disponible dans 13 stades de la NFL aux États-Unis, tout en précisant que le réseau ne pouvait couvrir que « certaines parties » des zones de places assises. Les signaux Verizon 5G seront également rares ou inexistants lorsque les supporteurs se promèneront dans les halls et autres zones situées dans et autour de chaque stade.



Le déploiement de la 5G est plus compliqué que celui de la 4G, car elle repose largement sur des signaux à ondes millimétriques qui ne se propagent pas très loin et qui sont facilement bloqués par des murs et d'autres obstacles. Alors que Verizon tente de susciter l'enthousiasme autour de la 5G, l'annonce de sa disponibilité dans les stades de la NFL comportait plusieurs réserves. Pourquoi parle-t-on d'ondes « millimétriques » ? Pour faire simple, il s'agit de toutes les ondes dont la fréquence est comprise entre 30 et 300 GHz. Quant à la notion de « millimétrique », elle est simplement en rapport avec leur longueur d'onde, qui s'étale entre 1 et 10 mm.



Pour rappel, cette notion physique correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une oscillation. Elle se calcule en divisant sa vitesse par sa fréquence. Ainsi, à 30 GHz, et en prenant comme base de calcul 300 000 000 m/s pour la vitesse de la lumière (un arrondi valable dans le vide, mais suffisant pour notre exemple), on obtient 10 mm. Si on passe à une fréquence de 300 GHz, il n'est donc plus question que de 1 mm.



« Le service Verizon 5G Ultra Wideband sera disponible dans certaines zones des [13] stades », a déclaré Verizon. « Le service sera concentré dans certaines zones des places assises, mais pourrait également être disponible à d'autres endroits dans et autour du stade ». Notez la présence de « pourrait être disponible » dans cette dernière phrase. Verizon ne promet pas de couverture 5G en dehors des places assises et cette couverture ne sera disponible que dans certaines sections.





Contactée à ce propos par des médias, Verizon a déclaré que sa couverture 5G « varie selon les stades », mais n'a fourni aucune précision sur l'étendue de la couverture dans chacun d'eux. Verizon a également reconnu qu'au moins certains des 13 stades n'avaient pas de couverture 5G disponible en dehors des places assises. « Notre objectif principal est de fournir un service 5G Ultra Wideband aux fans assis à leur place », a précisé l'entreprise. « Dans certains stades, nous avons également de la 5G disponible dans les zones de compétition et aux portes d'entrée ».



Verizon a également annoncé son intention « d'étendre son activité à davantage de stades au cours de cette saison » et « d'accroître la couverture dans les 13 stades actuellement dotés de la 5G ». Mais Verizon n'a pas indiqué s’il espérait atteindre une couverture complète d'un stade dans l'un de ceux où il a déployé sa 5G.



Même problème dans les premières villes de lancement



En fait c'est le même problème, à une plus petite échelle, que le réseau de Verizon a connu dans les premières villes de lancement de la 5G. En juillet dernier, Verizon a lancé son réseau mobile 5G dans des « zones sélectionnées » de Minneapolis et de Chicago. Un test de vitesse partagé par un porte-parole de Verizon a montré une vitesse de téléchargement impressionnante de 762 Mbps. Cependant, vous deviez vous trouver à proximité d'une antenne 5G pour obtenir un signal, et les examinateurs ont eu du mal à rester connectés au service 5G.



Dans son annonce concernant le stade, Verizon a expliqué que les téléphones de ses clients retomberaient automatiquement sur la 4G et que, dans certaines villes, il n’existait aucune couverture 5G en dehors des stades : « Lorsque les clients dotés de smartphones 5G sortent de la zone de couverture 5G Ultra Wideband de Verizon, les appareils compatibles 5G transfèrent le signal au réseau 4G de Verizon. Dans certaines villes, le stade sera le seul endroit avec le service Verizon 5G Ultra Wideband, offrant aux fans une expérience 5G unique qu’ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs dans leur région ».



Les répercussions de la 5G, un sujet qui inquiète



La 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, faisant suite à la 4G. La technologie 5G est considérée par certains comme une « technologie clé » qui pourrait permettre, à l'horizon fin 2019 à début 2020, des débits de télécommunication mobile de plusieurs gigabits de données par seconde, soit jusqu'à mille fois plus rapides que les réseaux mobiles en 2010 et jusqu'à 100 fois plus rapides que la 4G. Tels sont les avantages cités pour la nouvelle technologie, mais depuis le début de l’année écoulée, des groupes constitués d’individus de toutes catégories remplissent la toile d’informations contraires et militent contre tout déploiement de la 5G.



Les créateurs de la 5G ont expliqué que ce type de réseau devrait favoriser le cloud computing, l'intégration et l'interopérabilité d'objets communicants et de smartgrids et autres réseaux dits intelligents, dans un environnement domotisé et une « ville intelligente ». Cela pourrait également développer la synthèse d'images 3D ou holographique, le datamining, la gestion du big data et de l’IdO. D'autres applications concernent les jeux interactifs et multijoueurs complexes, la traduction automatique et assistée instantanée.





Seulement, en un peu plus d’un an et demi, les théories les plus « folles » concernant la technologie 5G ont vu le jour sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télévision, dans le rang des scientifiques et au sein d’autres groupes de personnes également. Les groupes anti-5G, pour le nom qu’on leur donne, ont nourri toute sorte d’allégations autour de la technologie, la toile se retrouvant ainsi en ébullition et remplie d’informations et il est devenu difficile de cerner ce qui est vrai à propos de la 5G de ce qui est faux. Les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter étant leurs principaux canaux de diffusions.



Les principaux arguments avancés par les détracteurs de la 5G manquent de preuves à ce jour pour être pris au sérieux, mais dans le même temps, les développeurs de la technologie 5G n’ont pas non plus apporté de preuves du contraire de ce qu'annoncent les groupes anti-5G. Des informations indiquent que des études sont en cours pour vérifier si la technologie possède des effets nuisibles pour la santé de l’homme ainsi que des impacts négatifs pour notre environnement. En attendant que les résultats de ces diverses études soient rendus publics, les nombreuses explications données par les anti-5G continuent de





En avril dernier, à Bruxelles, le projet pilote qui est censé aboutir à la mise en place effective de la technologie 5G aurait été interrompu en raison des effets de radiation jugés trop dangereux pour la population. Selon les informations rapportées par The Brussels Times, à l’heure actuelle,



Ainsi, même si la Commission européenne pense déjà aux mesures pour sécuriser la 5G après son déploiement, la Belgique cherche d’abord à s’assurer que cette technologie n’impactera pas plus négativement sur la santé de ces citoyens que les précédents réseaux ne le font déjà. Dans la capitale belge, le projet de déploiement de la 5G va encore attendre un moment, du moins jusqu’au moment où les autorités auront trouvé le moyen de minimiser à un taux acceptable les rayonnements liés aux antennes dont la technologie a besoin pour fonctionner. Le ministre de l’Environnement du pays a expliqué que la Belgique applique des normes de radiation très stricte et qu’à l’heure actuelle, la 5G ne les respecte pas du tout. « Je ne peux pas accepter une telle technologie si les normes de radiation, qui doivent protéger les citoyens, ne sont pas respectées. Les Bruxellois ne sont pas des cobayes dont la santé peut être vendue à profit. Nous ne pouvons rien laisser au doute », a déclaré la ministre de l'Environnement, Céline Fremault.



Qu'en pensez-vous ? Mauvais point pour la 5G ?

Cela peut-il signifier que la 5G devrait nécessiter de plus d'antennes et donc apporter potentiellement plus de radiation ?

Que pensez-vous de la 5G dans l'absolu ?

Que pensez-vous des théories anti-5G ? Laquelle vous semble la plus crédible ?

La 5G devrait-elle bénéficier au grand public ou être limitée à certains domaines particuliers qui pourraient en avoir le plus besoin afin de limiter les radiations ?



