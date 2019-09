Le Wi-Fi 6 mettra à niveau la fiabilité à toute épreuve de votre réseau sans fil, Avec des vitesses plus rapides et une plus grande portée 5PARTAGES 7 0 Les expériences immersives sur le mobile deviennent la nouvelle norme. S’ajoute à cela l’explosion de l’Internet des objets et des appareils mobiles. À l’aube de cette nouvelle ère, on assiste à l’éclosion d’une nouvelle génération de technologies émergentes. Alors que les générations précédentes de technologies cellulaires (telles que 4G LTE) se concentraient sur la connectivité, la 5G porte la connectivité à un niveau supérieur. Le réseau 5G simplifiera également la mobilité en permettant aux utilisateurs de rester connectés lorsqu’ils se déplacent entre des connexions sans fil extérieures et des réseaux sans fil à l’intérieur des bâtiments, sans intervention ni nécessité de s’authentifier à nouveau.



Par ailleurs, la prochaine génération du standard Wi-Fi est le Wi-Fi 6, il permet aux entreprises et aux fournisseurs de services de prendre en charge des applications nouvelles et émergentes sur la même infrastructure de réseau local sans fil (WLAN) tout en offrant un niveau de service supérieur aux applications plus anciennes. La 5G est un service cellulaire, et le Wi-Fi 6, une technologie d’accès sans fil à courte portée. Le nouveau Wi-Fi 6 partage les caractéristiques de la 5G, notamment une performance améliorée. Les radios Wi-Fi 6 peuvent être placées là où les utilisateurs en ont besoin pour offrir une meilleure couverture géographique et un faible coût.





Le Wi-Fi 6 permettra aux points d’accès de prendre en charge davantage de clients dans des environnements denses et offrira une meilleure expérience pour les réseaux LAN sans fil classiques. Il fournira également des performances plus prévisibles pour les applications telles que la vidéo, les applications de collaboration de haute densité, les bureaux entièrement sans fil et l’Internet des objets. Le Wi-Fi 6 conduira le Wi-Fi vers l’avenir à mesure que la croissance du sans-fil se poursuit.



Cependant, La IEEE-Standards Association devrait ratifier l’amendement final IEEE Wi-Fi 6 seulement en 2020. Toutefois,



Nombreux sont ceux qui se demandent quelle technologie, de la 5G ou du WiFi 6, l’emportera demain dans l’entreprise. Mais en réalité, les deux sont très complémentaires. Cependant, début 2020, quelques chevauchements d’usage introduiront sans doute une concurrence entre les deux. En effet, il existe aujourd’hui une association d’acteurs Wi-Fi (des fabricants d’appareils tels que Samsung aux entreprises de télécommunication mobiles) dirigés par Cisco qui facilitera la connexion au Wi-Fi de manière automatique, transparente et simple appelé Consortium Open Roaming. Actuellement en version bêta, elle permet aux utilisateurs mobiles de se déplacer de manière automatique et transparente sur les réseaux Wi-Fi et cellulaires, y compris les réseaux Wi-Fi 6 et 5G.





Et vous ?



Êtes-vous pour la 5G ou le Wi-Fi 6 ?



Et si tout cela était nocif pour notre santé ?



